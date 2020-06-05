疫情管控进一步放松，英国航空和旅游板块上涨

欧洲边境的重新开放，加上欧洲顶级旅游目的地推动英国放弃入境旅客游客隔离两周的政策，令英国航空和旅游板块上涨。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/5 16:16:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

疫情管控进一步放松，英国航空和旅游板块上涨

欧洲边境的重新开放，加上欧洲顶级旅游目的地推动英国放弃入境旅客游客隔离两周的政策，令航空和旅游板块上涨。英国航空（British Airways）的母公司IAG股价大涨11.6%；easyJet涨幅紧随其后，为9%。游轮运营商Carnival股价同样上涨，原因是投资者期待着英国人这个夏季最终可以出国旅游。

市场的反弹表明，英国仍有一只脚陷于疫情中 – 商店与酒吧依然歇业，而音乐会、节日庆典和电影院根本不在开放的讨论范围内 – 而另一只脚已经甩开疫情往前走。英国正试图找到完全恢复经济运作的方法。零售与不动产股计入了下周重新开启门店的前景，并且预测买家回到楼市。然而，严峻的现实持续给乐观情绪泼冷水。

德国4月制造业订单出现有记录最大降幅25.8%；英国5月消费者信心降至全球金融危机以来最低点；英国房价连跌三个月，虽然跌幅略小于4月。

欧洲央行周四为欧洲经济注入6000亿欧元刺激资金的决定，将在一定程度上帮助欧洲企业与工业在所有管制措施完全解除后迅速复元，并且助其自疫情中愈合。
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