全年财报揭晓前，Pets At Home股价交投于5个月高位

随着宠物拥有率在大流行期间激增，预计Pets At Home财报表现强劲。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/5/25 17:16:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

财报发布时间：5月27日星期四

预期

由于很多人都想在毛茸茸小家伙们的陪伴下渡过封锁期，宠物热升温，Pets At Home成为大流行期间业绩显著受益的公司之一。据估计，大约300万只宠物在封锁期间找到了主人，狗粮价格现被列入了国家统计局的一篮子通胀数据！

在截至去年12月的三个月里，尽管交易量下降了7%，同比销售量跃升17.6%。必需品和食品等用于照顾宠物的家庭支出攀升。投资者希望Pets At Home能在2020年最后一个季度继续斩获亮眼业绩。

Pets At Home的产品和服务不止于宠物、宠物食品和必需品。去年年底，该公司还收购了the Vet Connection以提升服务组合。鉴于当前封锁限制已被取消，宠物购入潮可能减弱，其美容和兽医等业务部门的服务重要性或提升。

该公司目前预计利润8500万英镑，较之前指引上升10%。

Pets At Home股价接下来怎么走? 

Pets At Home股价自3月初以来一直交投于一条上升通道。股价同时落在日线图50和100均线之上，表明看涨趋势已经确立。

RSI处于看涨区域且尚未超买，支持进一步上涨。若RSI升穿70，可能引发部分盘整行情。

买家希望看到股价攻向1月触及的历史高点175便士。

只有跌破440便士才能打消当前上行趋势。

支撑位见于50日均线的425便士，然后是上升趋势线下轨420便士，此处还是100日均线切入位，或提供强势支撑。


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