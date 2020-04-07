对欧洲疫情蔓延的乐观情绪提振富时指数





欧洲可能已度过新冠疫情至暗时刻的脆弱希望正助力提振伦敦股市，其他欧洲股指表现也因此改善。看起来，受新冠病毒冲击最大的意大利、西班牙和德国等国新增病例数字最近几天似乎已趋于稳定，这也让投资者们开始看向整个欧洲大陆封锁最终结束日期。在富时指数成份股公司中，受新冠疫情打击最为严重的航空公司、邮轮运营商、酒店及相关服务提供商股价上行。投资者也在关注面向消费者的公司，比如房屋建筑商、服装和体育零售商，他们认为这些公司股价可能已跌至此次危机中的最低点，现在是时候低吸了。但要注意的是，在新冠疫情于欧洲蔓延过程中，英国节奏落后于意大利和西班牙一周至十天，而英国国内疫情在得到真正改善之前可能还会进一步恶化。英镑在因首相消息受惊后反弹鲍里斯•约翰逊因健康状况不断恶化，昨晚住进重症监护病房，英镑应声受创，兑美元和日元下跌。最大的问题是，首相住院期间，谁将领导英国，但随着外交事务大臣多米尼克•拉布代任首相一职，人们开始认为在约翰逊缺席期间，英国事务或不会受到太大影响。今天上午的股市反弹改变了汇市情绪，英镑/美元目前上涨近0.9%。