供应中断担忧可望推动油价涨至63？

在前个时段上涨4.5%的基础上，早盘油价再涨0.6%。本周迄今西得州原油反弹逾5.5%，5月以来首度收于60上方。

今年有一些特殊因素支撑西得州原油价格，比如飓风、旺盛的燃油需求等一些基本面在过去半年一直提振油价，使其年初以来涨逾30%。

供应中断及对原油流动受阻的关切，正帮助油价居于高位。

1. 墨西哥湾沿岸可能形成飓风，意味着该地区大约三分之一的原油产量暂时被切断。风暴正在迫使主要生产商关闭勘探平台、撤走装备。供应的减少正在推高油价。

2. 特朗普威胁对伊朗实施更多制裁，美国与伊朗的关系日渐紧张。但中东升级的紧张局势不仅限于美伊，还有英国与伊朗。伊朗革命卫队周三试图扣押一艘在波斯湾的英国油轮，这无疑是报复英国上周在直布罗陀海岸扣押一艘装满伊朗石油的油轮。紧张局势的升级正加剧了人们对原油流动可能中断的担忧。

3. 美国原油库存连续第4周减少同样利多油价。EIA报告，美国上周原油库存减少950万桶，至3个月最低点。这次库存的减少正值OPEC+集团同意延展当前的减产措施。

4. 美联储主席准备降息则为油价提供两方面的支撑。第一重支撑是，美元走弱降低其它货币的原油持有成本，并提振其买需。第二重支撑是，美联储支撑美国经济的举措应增强原油买需。

油价目前处于利多的环境中。供应的担忧正在巩固油价，与此同时需求忧虑暂居幕后。

需要关注的价位：

西得州原油回到重要阻力位60上方，更高的阻力可见于61、62.80和63.80。下档方面，击穿60阻力位，可能下看59.50和58.20。



