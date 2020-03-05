油价跌破47，等待俄罗斯对减产的支持

油价一直未能守住早先涨幅，并且在众所瞩目的OPEC会议召开之前于周四再度下跌。

沙特阿拉伯据预测将推动OPEC集团+俄罗斯同意进一步减产以帮助稳定原油市场。自从新冠疫情爆发以来，交易员着眼于计入不仅在中国，而且全世界的需求将减弱的前景，导致油价跌约20%。

俄罗斯到目前为止一直没有加入减产，而是提议将现有的减产保留到二季度结束。但沙特期待额外减产100万-150万桶之间，并且有意保留当前210万桶的减产到2020年结束。

交易员缺少信心

油价下跌的事实表明，交易员正在丧失信心，认为OPEC+集团将无力支撑油价。考虑到俄罗斯仍未同意减产，实现拟议区间上轨的减产目标至少看起来困难重重。

如果OPEC为了平衡而将减产幅度定在俄罗斯的0和沙特的150万桶之间的某个水平，则市场可能并不买账，特别是在新冠疫情对全球能源需求的影响不确定的环境中。在这种情境下，我们甚至可能看到在公告之后油价下挫。

需要关注的价位

油价当天下跌0.3%，4小时图继续受制于50、100和200期简单均线，空头占据上风。

即时支撑位可见于今天低点46.34、2月28日低点43.85。

而阻力可能落在今天高点47.55、50期均线48和2月26日及3月3日高点48.75。