油价跌破47，等待俄罗斯对减产的支持

油价一直未能守住早先涨幅，并且在众所瞩目的OPEC会议召开之前于周四再度下跌。
沙特阿拉伯据预测将推动OPEC集团+俄罗斯同意进一步减产以帮助稳定原油市场。自从新冠疫情爆发以来，交易员着眼于计入不仅在中国，而且全世界的需求将减弱的前景，导致油价跌约20%。
俄罗斯到目前为止一直没有加入减产，而是提议将现有的减产保留到二季度结束。但沙特期待额外减产100万-150万桶之间，并且有意保留当前210万桶的减产到2020年结束。
交易员缺少信心
油价下跌的事实表明，交易员正在丧失信心，认为OPEC+集团将无力支撑油价。考虑到俄罗斯仍未同意减产，实现拟议区间上轨的减产目标至少看起来困难重重。
如果OPEC为了平衡而将减产幅度定在俄罗斯的0和沙特的150万桶之间的某个水平，则市场可能并不买账，特别是在新冠疫情对全球能源需求的影响不确定的环境中。在这种情境下，我们甚至可能看到在公告之后油价下挫。
需要关注的价位
油价当天下跌0.3%，4小时图继续受制于50、100和200期简单均线，空头占据上风。
即时支撑位可见于今天低点46.34、2月28日低点43.85。
而阻力可能落在今天高点47.55、50期均线48和2月26日及3月3日高点48.75。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
四月 6, 2022 05:53 上午
四月 1, 2022 02:38 上午
三月 24, 2022 03:31 上午
三月 22, 2022 03:22 上午