



对于昨天油价的暴跌，称其为原油大震荡都属于轻描淡写。当天单日跌幅如此之大，大部分交易员需要时间来消化负油价的事实。但油价的大幅下跌只是暂时的 – 之所以下跌是因为5月西得州原油合约于周二到期，而且其下跌虽然已经发出近期原油市场状态的负面信号，但油价低于零并不是我们将在未来常见的状态，至少在到期日期之前的日期里不会出现。今天早上油价交易于更为现实的水平，其中布伦特原油报在22.50而西得州原油报在20附近，接近于3月低点。FTSE所有个股都遭遇打击，像BHP、 Rio Tinto、 Glencore等矿业股和原油巨头股悉数在下跌，并且拖累整体股指下跌。对于矿业股来说，因为原油构成其成本基础，油价的下跌是利好的因素。但讽刺的是，全球最大的矿业公司BHP警告，全球除中国外的钢铁生产今年将显著减少，侵蚀了对矿业股的买需。Primark的所有者ABF报告，截至2月末的半年，税前利润下降近50%。该公司股价随后下跌近5%。而这半年并不包含疫情造成的封锁期的事实，更是雪上加霜。也就是说，在疫情爆发之前，英国的零售销售就已经萎缩。黄金生产商股反弹黄金生产商股、超市与外卖等疫情防御类股重新受到投资者的青睐，并且一定程度缓冲了FTSE下跌的力度。