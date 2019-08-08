油价自7个月低点反弹逾2%

周四早盘油价在反弹，幅度超过2%，收复前一时段大片失地的一部分。

由于库存意外增加，加剧了美中当下贸易争端可能进一步削弱全球原油需求的担心，西德州原油价格在周三暴跌近5%，当时与布伦特原油一起双双创下1月以来最低点。

今天油价在以下因素的综合作用下实现U形反转：

1.中国贸易帐好于预期

2.美中贸易关系缓和改善了冒险情绪

3.美元下跌

4. 沙特阿拉伯与其它OPEC国家可能采取更多行动支撑油价的消息

有关贸易战的消息将继续引导油市走向。不过，如果有迹象显示最大的石油出口国沙特阿拉伯进一步减产，则无疑将帮助稳定油价。只要看看一个月前OPEC+集团是如何艰难地达成继续减产共识就可以得出结论，沙特阿拉伯说服其它OEPC成员国有多困难。考虑到这点，减产消息对油价的提振作用可能有限。

针对美中当下贸易冲突影响的关切在升温。沙特阿拉伯正在考虑限产的事实目前足以中断目前的抛盘，但要将今天的反弹推上一个新的台阶，我们怀疑市场需要更多有说服力的证据。

西得州原油需要关注的价位：

继前一段跌至7个月低点后，西得州原油目前上涨2.2%。只要守住52.25支撑位，油价可望守住上涨趋势。但若攻克此位，油价可能先后跌至51.18和50.50。反之，守住52.25后的上档阻力可见于53.50/60区域。



