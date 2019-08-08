油价自7个月低点反弹逾2%

周四早盘油价在反弹，幅度超过2%，收复前一时段大片失地的一部分。
由于库存意外增加，加剧了美中当下贸易争端可能进一步削弱全球原油需求的担心，西德州原油价格在周三暴跌近5%，当时与布伦特原油一起双双创下1月以来最低点。
今天油价在以下因素的综合作用下实现U形反转：
1.中国贸易帐好于预期
2.美中贸易关系缓和改善了冒险情绪
3.美元下跌
4. 沙特阿拉伯与其它OPEC国家可能采取更多行动支撑油价的消息
有关贸易战的消息将继续引导油市走向。不过，如果有迹象显示最大的石油出口国沙特阿拉伯进一步减产，则无疑将帮助稳定油价。只要看看一个月前OPEC+集团是如何艰难地达成继续减产共识就可以得出结论，沙特阿拉伯说服其它OEPC成员国有多困难。考虑到这点，减产消息对油价的提振作用可能有限。
针对美中当下贸易冲突影响的关切在升温。沙特阿拉伯正在考虑限产的事实目前足以中断目前的抛盘，但要将今天的反弹推上一个新的台阶，我们怀疑市场需要更多有说服力的证据。
西得州原油需要关注的价位：
继前一段跌至7个月低点后，西得州原油目前上涨2.2%。只要守住52.25支撑位，油价可望守住上涨趋势。但若攻克此位，油价可能先后跌至51.18和50.50。反之，守住52.25后的上档阻力可见于53.50/60区域。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
四月 6, 2022 05:53 上午
四月 1, 2022 02:38 上午
三月 24, 2022 03:31 上午
三月 22, 2022 03:22 上午