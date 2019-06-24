油价上周受合力推动反弹9.3%，周一盘整等待新的刺激

继前一周涨逾9%（2016年12月以来最大百分比周涨幅）之后，油价在周一早盘扩大涨幅。今天早上，油价最高摸至58.21，后略微回落至58.00。

促使油价最近大幅反弹的并非单一动因，而是多个关键因素的合力。这些因素推高油价，并且在新的一周拉开序幕时继续利多油价。

第一个关键因素是，伊朗击落一架美国无人机导致中东局势越来越紧张。美国国务卿Mike Pompeo表示，周一可能宣布针对伊朗的重大制裁措施。这些措施可能是美国之前对伊朗原油产出的制裁措施的加码。

伊拉克争议领域Kirkuk市的争斗加剧也令原油交易员不安。伊拉克原油产出占OPEC总量的14%左右。

第二个关键因素是美联储暗示，一旦经济有需要，美联储准备为美国经济提供更多支撑。这点利好需求层面，也推低美元。美元的下跌推高了其它货币原油持有者的原油价格。

第三个关键因素是美国库存上周意外减少。

第四个关键因素是，因为美中两国领导人同意在本周的G20会议期间会晤，发出了美-中长久以来的贸易争端或避免陷入拉锯战的信号。

油价展望：

因为本周的焦点脱离各国央行转向贸易争端，油价可能再度起伏震荡。如果有任何信号显示中美两国领导人取得进展，可望减轻需求担心并推动油价展开新一轮涨势。油价如果摸至60，可能也不算太过出人意料。

最后，原油交易员将关注OPEC+是否将减产延长至今年末。从油价目前处于高位来看，交易员更有信心减产时间不会延长。如果那样，油价或大幅跳空下挫。

油价需要关注的水平：

继上周冲高后，油价在58附近盘整，等待新的变化。如果上涨，多头可能先后上看58.50和59.00。下档方面，突破支撑位56.65，可能下探至54.85。







