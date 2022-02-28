油价自7年高点回落，但后市仍有望上看100- 嘉盛官网

供应忧虑提振油价

俄罗斯承认乌克兰两个州Donetsk和 Luhansk为独立国家的消息令市场担心供应中断，油价因此在早盘飚升至7年新高。普京以“维和”名义派兵进入这两个地区，加剧了乌克兰的紧张局势。市场担心普京的举动是在逐步蚕食乌克兰，达到最终瓦解的目的。

西方国家谴责普京所作所为，对俄罗斯实施制裁，但几乎完美避开了能源领域。欧洲高度依赖俄罗斯的能源供应，有40%左右的天然气进口自俄罗斯。卡塔尔能源部长认为，如果中断，欧洲几乎不可能从其它国家那里迅速填补缺口。

欧洲天然气存储量不足且通胀飚升，如果限制能源供应可以说是搬起石头砸自己的脚。

Nord Stream 2

即便如此，德国总理Olaf Scholz还是中断了Nord Stream 2输油管道项目的认证程序。该管道从俄罗斯直通德国，之前启动此项目是了帮助缓解欧洲的能源危机。市场认为，欧洲对俄罗斯的抗击最多也只能做到这个程度。普京表示，俄罗斯要持续不间断地供应能源。此番言论帮助油价自时段高点回落，但原油市场当然也抱以谨慎的态度，油价当天还是上涨2%。

俄罗斯可能将天然气或能源供应作为武器，这是一种担心，更是不容忽视的现实，对整个能源市场来说都是利多价格的因素。油价已自时段高点99.40回落，但摸至100的可能性看来非常高，除非当前局势显著缓和。

伊朗核协议

我们要关注的另一帮助推低油价的因素是美国和伊朗的核协议谈判似乎正在接近尾声。如果核协议恢复，伊朗可能向市场新增100万桶/天的供应。这点与俄乌危机的影响相互制衡。

客户数据

我们的客户数据显示，11天前还只有8%的客户做多美国原油，上周这个百分比就上升至53%，昨天则降至38%。

布伦特原油图表

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