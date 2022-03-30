俄乌可能停火，美元下挫- 嘉盛官网

俄乌冲突方面传出向好的消息，美元不断遭到沽售而欧元/美元获得买盘青睐。

2022/3/30 17:38:00

今天上午，乌克兰与俄罗斯之间近两周里首轮面对面和谈结束后爆出了大量消息。此次和谈乌克兰总理希望实现停火，而俄罗斯最高谈判官会后表示，双方对话具有建设性意义，俄罗斯同意减少在基辅附近的军事行动。乌克兰方面则表示，如果国家安全得到保障，乌克兰愿意进入中立状态，不建立外国军事基地。消息人士称，乌克兰希望土耳其、以色列、加拿大和波兰为其国家安全提供保障。乌克兰声称，这样的让步足够促使双方在和谈中达成一致。但和谈双方均未予以证实。

受上述向好消息的影响，美元指数骤然回撤。美元指数小时图连日来一直试图站上99.30，但始终未能收于其上。在今天抛盘的打击下，美元指数大举回撤，下破317日以来的上斜趋势线。

 

  

来源: Tradingview, Stone X

 

小时图走势风起云涌（波幅超过100点子），然而美元指数日图自34日以来波澜不惊地交投于97.71-99.37区间。要想走出醒目的行情，必须突破区间。如果下破97.71，美元指数可能先后下看20215月以来上涨通道的下发趋势线支撑96.60附近、水平支撑位96.23。如果价格摆脱当前跌势的拖累并调头向上，则可能打开不小的上涨空间，目标20204月以来高点100.87附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元构成美元指数的57.6%，可以说欧元/美元和美元指数反向波动。欧元/美元小时图站上225日以来的下降趋势线，目前正试图攻克水平阻力位、32日以来区间的高点1.1143

来源: Tradingview, Stone X

 

该位之上不远处，欧元/美元日图通道上轨下降趋势线落在1.1165。如果攻克，可能上看水平阻力位1.1280并再度逼近1.1500。支撑位在周一以来低点1.094537日以来低点1.0813

来源: Tradingview, Stone X

 

俄乌冲突方面传出向好的消息，美元不断遭到沽售而欧元/美元获得买盘青睐。但请密切关注消息面，如果传出负面消息，可能迅速反转货币对的走势。

 

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