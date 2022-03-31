俄乌停火曙光现，美元/卢布回落 - 嘉盛官网

乌克兰国家领导人昨天表示，如果乌克兰国家安全保障体系构建成功，乌克兰将同意中立，不加入北约，也不会允许其它国家在境内设立军事基地。而俄罗斯表示，乌克兰还是可以加入欧盟，不是北约就好。双方对话氛围良好，最后俄罗斯同意减少在基辅附近的军事行动。此外，一段时间以来有传俄罗斯要求德国从俄罗斯进口的天然气以俄罗斯卢布结算，这遭到了德国的断然拒绝。但俄罗斯仍在积极谈判，试图建立天然气卢布结算通道。双方在战争方面的积极对话以及天然气交易以卢布结算的可能性，推动美元/卢布下跌，朝入侵日前未见之水平进击。

来源: Tradingview, Stone X

我们在3月初的讨论中指出，美元/卢布与部分东欧新兴市场货币对，比如美元/波兰兹罗提和美元/匈牙利福林之间有着高度相关性。过去2周美元/卢布和美元/波兰兹罗提4小时图相关性反复，但眼下相关系数达到+0.88。如果相关系数为+1.00，表明两种交易产品之间完美正相关，100%的时间里同向波动；如果系数超过+0.80，表明相关性高。美元/波兰兹罗提还没有完全触及入侵当天的突破位4.0505，其与当前价位构成水平支撑位，即4.1002。但请注意RSI业已进入30.00下方的超卖位，表明价格或准备回升。上方阻力在今天高点4.2020附近、水平阻力位4.2587、战争前创下的历史高点4.3078。

来源: Tradingview, Stone X

美元/匈牙利福林的情况和美元/波兰兹罗提差不多。美元/匈牙利福林和美元/卢布4小时图当前相关系数为+0.88，而且前者也下探入侵日前的突破位，但还有下行空间。水平支撑位在323.608，略高于2月24日的突破位319.56。请注意，RSI进入了超卖区域，价格或准备回升。上方水平阻力位落在333.52，下个阻力在前历史高点341.258。

来源: Tradingview, Stone X

美元/俄罗斯卢布正在朝俄乌战争爆发以来之未见水平下探，但其新兴市场伙伴货币距离突破位还有空间。4小时图上的相关性强，如果无法交易美元/卢布，短线交易者或许可以选择东欧新兴市场货币。

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