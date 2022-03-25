北约紧急峰会透露的信息推高黄金与美元/波兰兹罗提- 嘉盛官网

担心着俄乌冲突的投资者现在又添一层焦虑。美国总统拜登本周前往欧洲，与北约盟国商讨当前局势。双方会面后爆出的媒体头条显示，北约正在为发生俄罗斯核事件的风险做准备。拜登还跟北约说，支持北约在东线增派兵力。还有，此前有消息称，七国集团计划就俄罗斯使用化学武器和核武器对其发出警告。这些消息只会升级俄罗斯与西方国家之间的紧张关系，造成更多的不确定性。资金因此涌入黄金避险。

2021年4月1日以来黄金一直交投于对称三角形内，之后终于在2月11日站上该形态的上轨趋势线1850附近。金价还于2021年年中构筑双底，并且在俄罗斯入侵乌克兰的当天，即2月24日站上双底颈线1916附近，形态目标在2150附近。

来源: Tradingview, Stone X

现货黄金/美元在3月8日摸至近期高点2070.46，测试2020年夏季创下的历史高点2075.11。价格此后回撤并守住双底形态的突破位支撑。今天在北约相关消息的刺激下回升并进入3月11日以来低点1958.75附近的阻力，其也位于3月8日高点到3月16日低点行情的38.2%回档位附近。其它阻力还有前述行情的50%和61.8%回档位，分别落在1985.45和2006.76。支撑位在3月16日低点1895.17附近，然后是水平支撑位1879.47。如果下破，下一支撑位在较低的长期三角形的上轨下斜趋势线1845附近（请看日图）。

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美元/波兰兹罗提和黄金之间存在高度正相关联系，目前两者的相关系数报在+0.81。高于+0.80的读数都被视为高相关性。美元/波兰兹罗提在俄罗斯入侵乌克兰后和黄金一样开始大举走高，于3月2日站上4.3078的前历史高点后攻城略地，在3月7日创下历史新高4.6199。该货币对此后回落至水平支撑位4.2042并且再度上扬。

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两者在4小时图上的相关系数甚至达到+0.87的更高水平。美元/波兰兹罗提目前落在4.3384附近的趋势线阻力位，如果站于其上，可望上看3月7日高点到3月17日近期低点行情的系列斐波纳契回档位，起始目标为38.2%回档位4.3565，然后是50%回档位和水平阻力位，即4.4068和4.4416。支撑位在近期低点4.204，以及2月10日低点到3月7日高点行情的61.8%回档位4.1832（请看日图）。

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