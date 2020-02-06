情绪回暖，油价有望回到53？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/6 17:45:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周四，油价扩大前一时段的涨幅，在周三上涨2.5%的基础上再涨1%。这是两周多油价首次连涨两个时段。

年内迄今下滑16%

如果说油价今年开局不利，那可能还是种保守的说法。尽管美中签署阶段1协议且据预测提升未来需求预期，西得州原油年内迄今价格跌逾16%。但这些跌幅发生在过去三周。

对新型冠状病毒及其对中国经济增长的潜在影响的担心重创油价，原因在于，如果全球第二原油消费国中国的成长放慢，可能严重打击未来的需求。1月20日-2月4日之间，油价暴跌逾17.5%，在这期间仅有一天上涨。

新型冠状病毒疫苗与强劲的美国数据

所以，昨天有关新型冠状病毒疫苗取得突破性进展的消息，受到了原油交易员的热烈欢迎。对该致命病毒的疫苗将很快研制成功的乐观情绪，帮助减轻了对新型冠状病毒乃至未来原油需求的担心。

此外，来自全球最大原油消费国美国的数据显示，美国经济基础稳固。这同样利好油价。ADP披露，1月新增就业达到29.1万人之巨。1月ISM非制造业指数攀升至55.5，为8月以来最高点。

原油库存

就连原油库存高于预期都无法阻止油价的上涨。EIA报告，上周库存增加340万桶，高于290万桶的预期值。

需要关注的价位

油价小时图已经站上其下降趋势线。在从昨天低点49.25反弹后，油价创下系列上抬的高点和低点。

即时阻力位可见于今天高点52.16附近。如果收于其上，后市可望上攻上升趋势线阻力53。下档方面，如果下破下降趋势线构成的支撑位50.20附近，可能落入空头的掌握，后市或考验49.25。


西得州原油差价合约小时图



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