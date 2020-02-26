油价创下13个月低点，后市仍有下跌空间？

市场愈发担心新型冠状病毒的蔓延将变成全球性瘟疫并可能导致全球经济衰退，油价因此继续大跌。

新型冠状病毒

美国原油正走出连续第四个时段的下跌行情，并且几乎没有多头将很快翻盘的迹象。随着新型冠状病毒在全球蔓延，各国对原油的需求前景日益恶化。

自从1月中旬传出疫情爆发的消息以来，交易员就计入中国对原油的需求减少。与此同时，美国联邦健康主管机构的评论加重了需求下降的担心。随着美国疾控中心警告新型冠状病毒预计在美国传播，现在市场同样开始计入这个全球最大原油消费国的需求减弱。

API数据

API报告，新增库存130万桶，幅度小于预期的300万桶。周三的EIA每周库存报告据预测显示库存增加230万桶。

随着对新型冠状病毒的恐慌情绪升温，交易员越来越担心其对全球原油需求的冲击，对每周原油库存数据的兴趣因此降低。交易员似乎并不关心利比亚产出的骤降或者OPEC+集团是否决定再度减产。

OPEC

在目前没有得到需求减弱的更多信息之前，OPEC+可能不会宣布进一步减产，反而很有可能等待更多的经济数据，以评估新型冠状病毒的影响。即使OPEC确实宣布继续减产，我们更可能看到的是一定程度的空头回补而非趋势的转变。

需要关注的价位

油价周三跌1.7%，本周迄今跌幅几乎达到8%。油价报在13个月低点，并且交投于其50、100和200期均线下方，后市看跌。

即时支撑位可见于周三低点49，如果攻克，可能下看2019年1月8日低点48.30、2019年1月4日低点46.70。

阻力落在周三高点50.42，如若攻克，上看周二高点52。如果站上52，可能逆转当前下跌趋势。