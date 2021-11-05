OPEC+维持产出配额不变 - 嘉盛集团官网

虽然部分国家呼吁扩大供应，OPEC+还是决定12月日产出维持在增加40万桶的当前水平不变

2021/11/5 13:21:00

OPEC+11月虚拟会议上不顾日本、印度和美国等国家近期发出的增产呼吁，反而决定12月维持日产出增加40万桶的当前水平不变。该组织认为，新冠病毒的Delta变异病毒继续发威，逐渐增产仍是正确的选择。OPEC+成员国还指出，现在供应是很紧张，但还是宁愿维持产出在当前水平也不愿冒险导致供应过度继而推低油价。该组织将能源价格的上涨归因于控制范围之外的事件，比如天然气价格的急涨。

自从20204月暴跌以来，西得州油价一直得到买盘青睐，在8月形成头肩底形态且在910日站上69.84的颈线所在。西得州油价快速击穿该形态目标78.00，后于1025日止步于由水平阻力位和76日高点到823日低点行情的161.8%扩展位相汇而成的85.50/86.50区域附近。在今天OPEC+会议召开之前当然涌现了获利回吐盘。

来源: Tradingview, Stone X

 

西得州油价当天在OPEC+决议公布之前上涨，原因在于市场意识到OPEC不会增产。但油价在上述宣告之后自83.70高点调头向下，跌至78.52低点，跌幅接近6.2%有关美国可能向市场释出战略储备石油的传言令人兴奋不已。（拜登不也说过将出售部分战略储备石油用于基建吗？）油价在收盘前反弹，当天跌幅收窄至1.75%。油价4小时图下破822日以来的上斜趋势线兼水平支撑位所在的79.88，下个支撑位在遥远的7月以来前高点77.14，接着是822日低点到1025日高点行情的38.2%回档位，即76.77附近，然后是50天均线所在的76.36（请看日图）。阻力位现落于前支撑位79.88、周四高点83.70

来源: Tradingview, Stone X

 

 

美元/加元与油价相关联，目前的相关系数为-0.72，而我们寻找的是被认为关联度高的系数，即低于-0.80的水平。不过，日图上还是可以很容易就看出这两者仍处于负相关联系。要想相关系数再次变成关键因素，需要油价结束当前大跌的势头，或者美元/加元加速上扬。美元/加元目前正在测试日图旗形形态的趋势线阻力兼200天均线所在的1.2479，如果站于其上，旗形形态失效，价格可能反击水平阻力位兼50天均线所在的1.2545。（如果油价下跌，相关性可能再度变得紧密）。美元/加元如果下挫，第一个支撑位在今天低点1.2377，接着是旗形趋势线1.2325，然后是1021日以来低点1.2288。（如果油价上涨，相关性可能再度变得紧密）。

来源: Tradingview, Stone X

 

OPEC按兵不动的情况下交易者可能认为油价应当上涨，但油价却因美国或许释出战略储备石油的传言而暴跌。鉴于周四收于108日以来最低点79附近，政府或许趋于保守。如果油价确实走高，请留意美元/加元自旗形上轨阻力兼200天均线下跌。

 

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