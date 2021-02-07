Ocado全年财报可能显示销售额再度激增

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周二（2月9日）

需要关注的对象

疫情期间对食品零售商的需求毫无疑问旺盛。由于酒吧与餐馆关门歇业，英国人将更多的资金投入食品与饮料。Ocado有望从封锁中进一步获益，延续近期繁荣的零售势头。

我们已经知晓与M&S的合资企业进展顺利，销售表现突出。三季度，Ocado营收增长52%，至5.873亿美元，而四季度零售营收增加35%。而且，Ocado将其全年盈利预期值自4000万美元上调至6000万美元以上。

Ocado股价在2020年最后三个月承压下挫，之后股价再度上涨。当时走弱的原因部分可以归结为挪威竞争对手AutoStore起诉Ocado侵犯专利权的消息。

Ocado的前景取决于消费者在疫情后消费行为正常化的结果。Ocado一直被视为“居家”股，但其并不是只有一条业务线，还有机器人和Ocado Solutions。

Ocado Solutions应该正在完结与专注于机器人业务的Kindred Systems 和 Haddington Dynamic之间的协议。Ocado希望借此简化自动捡货中心的功能以提高效率。但该业务的技术方面距离实现盈利还很漫长，投资者希望尽快看到取得成功的时间表，特别是考虑到Ocado Solutions在公司10亿英镑的累积债务中占比庞大。

年度营收的预期值为23亿英镑，盈利预期值1.238亿英镑。

Ocado股价技术面分析

2020年最后一个季度股价一定程度呈现区间波动，今年年初上破。在4小时图20期均线的支持下，股价创下系列上抬的高点和低点。

股价未能站上2890，一直在下端2890-2730这一160点的狭窄区间内交投。

股价目前处于上述区间的中轨，落在20天均线上，RSI略高于中性位。

全年财报或对股价构成突破当前区间并测试2914上方的历史新高、整数关口3000的契机

与此同时，如果业绩表现不如人意，可能下看下轨支撑2730和100天均线，然后下探由阻力位转化而来的支撑位2600与2350。

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