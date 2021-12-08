薪资正与通胀一起上升，至少可以慰藉美联储 - 嘉盛集团官网

三季度非农业生产力和单位劳动力成本终值差于市场预期。这两个通常被归为二级数据的数值分别为下跌5.2%（初值跌4.9%）和上涨9.6%（初值上涨8.3%），其中要注意两点，即前者跌幅为1960年二季度以来之最而后者包括小时报酬增加3.9%。所以，单位劳动力成本的上涨符合过去几个月通胀上升的整体趋势。不过，薪资正与通胀一起上升的事实至少对美联储来说是一种慰藉。

美国将于周五公布11月CPI。表面年率据预测为6.8%（前值为6.2%），核心年率料为4.9%（前值为4.6%）。因为通胀上升，FOMC在下周将要召开的货币政策会议上可能考虑加速缩表。本周市场在这样的背景下特别关注通胀数据。

上述出人意料的数据公布后美元指数旋即自96.20附近摸至96.40。美元指数5月底在89.53附近向上突破一个下降楔形，此后一直有序上涨。11月19日，该指数站上96.10附近的通道上轨，后于11月26日回到通道内。在那之后，美元指数一直交投于95.70-96.50区间。阻力位在11月23日高点96.94，然后是2020年3月高点下跌至2021年1月低点行情的61.8%回档位97.73。水平阻力位兼双底形态的目标在98.17附近。当然，价格同样可能受下行动力的吸引。如果确实下跌，则支撑位在旗形下轨95.95附近。目标在2011年以来的长期上斜趋势线附近，即95.09一线。如果攻克，下看通道下轨趋势线兼水平支撑位94.65附近。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/美元的走势与美元指数相似，只是方向相反。受出人意料的数据影响，欧元/美元自1.1250附近下跌至1.1227。自6月1日在1.2250附近向下突破一个上升楔形以来，该货币对有序走弱并形成下降通道，曾下破该通道下轨趋势线1.1205附近，后在11月25日回到通道内。此后，价格一直在1.1290附近徘徊。欧元/美元目前再度考验下轨趋势线1.1250附近，如果下破，则后市支撑位先后在11月24日低点1.1186、水平支撑位1.1144。更多的支撑位在遥远的1.1019。如果守住趋势线，上看水平阻力位1.1374、长期水平阻力位1.1490。

来源: Tradingview, Stone X

考虑到周二的通胀数据高于预期且周五将要发布美国CPI报告，美元指数或许蓄势继续走高，而欧元/美元可能继续下跌。但在前述周五数据发布之前、下周FOMC缩表节奏的决议公布之前，不能排除涌现获利回吐盘的可能性。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan