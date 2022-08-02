美国通胀再现触顶信号，欧元/美元蓄势上破 - 嘉盛官网

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/8/2 18:45:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

美元和债券收益率在美国关键数据发布的影响下震荡起伏。

最新的制造业PMI报告显示，制造业物价下滑，再次暗示通胀或已触顶。与此同时，订单、产出和就业分项指标大跌，都表明经济疲弱。另外，6月建筑业支出月率下滑1.1%。总之，周一的数据符合市场在过去几周里计入的前景，即通胀触顶、经济活动减缓。这点应可打击美元和收益率并利多非美货币和黄金。ISM非制造业PMI定于周三揭晓，可能再次左右美元的走势，毕竟美国是服务业驱动型经济。如果服务业表现疲弱，投资者可能进一步减弱对美联储再次加息75个基点的预期，从而打压美元。

表面ISM制造业PMI读数本身，无论从哪个角度看都表现不佳。读数报在52.8，为20206月以来最低点，低于53.0的前值，但依然好于52.0的预期值。该报告的细节显示，新订单读数在萎缩区域进一步滑落，从49.2跌至48.0。但最出人意料的是物价支付分项指标，其从78.5下跌至60.0，远低于73.5的预期值。

欧元/美元有望在上述数据的作用下明确上破1.0250阻力区域，上攻1.0350潜在阻力位：

欧元/美元的另一端，即欧元端，兑其它货币依然压力沉重。不过，欧元/美元的潜在反弹是否可以提振其它欧元货币对仍有待观察。

上周，欧元表现继续落后于其它货币，但随着美元全线下挫，兑美元斩获小小的涨幅。在良莠不齐的欧元区数据发布后，欧元/美元呈现一定的活力。西班牙、意大利和法国的成长数据悉数好于预期。但欧元区在较近时间公布的数据一直都比较差，表明三季度开局成长业已转弱。本周初延续了这样的趋势，表现在最新披露的德国零售销售继前值上涨1.2%后萎缩1.6%

但欧元区通胀并未呈现调头向下的信号，CPI刚刚加速上升，创下历史新高。也就是说，欧元区消费者的可支配收入面临更加沉重的压力，可能收缩支出，继而拖累经济活力。事实上，一旦8月终了政府补贴政策退出，德国的通胀压力可能加深。所以，欧洲央行届时可能不得不再次加息50个基点。

不过我还是认为，在欧元区真切存在滞胀担忧的同时，欧元已计入大部分下行风险。所以，欧元/美元拥有更多反弹动力 如果美国债券收益率因为制造业物价压力回落，缓解了市场压力而扩大下行，则该货币对更是可能如虎添翼。

我保持原有观点不变，即欧元/美元接下来几天有望进一步攀升，反击前破败支撑区域1.0350，现在只需要明确站上1.0250阻力区域的东风。该货币对也有潜力摸至1.05整数位，只是还比较遥远。让我们一步步来。整体而言我认为，欧元/美元只有一定程度的上行空间。如果日图收盘价下破1.0120关键支撑，前述短线上涨技术面前景可能落空。

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： EUR/USD 外汇 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

欧洲央行不出意料地加息75个基点；取消前瞻指引
十月 28, 2022 04:43 上午
    美国通胀回落，奠定欧元/美元上看1.05的现实基础- 嘉盛官网 关键词： CPI、欧元/美元
    Fawad Razaqzada
    八月 11, 2022 06:23 上午
      重点关注：欧元/美元和黄金 - 嘉盛官网
      Fiona Cincotta
      七月 4, 2022 02:02 上午
        拉加德强硬评论叠加利好Ifo，欧元/美元反弹逾100点子- 嘉盛官网
        五月 24, 2022 04:14 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。