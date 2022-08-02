美国通胀再现触顶信号，欧元/美元蓄势上破 - 嘉盛官网

美元和债券收益率在美国关键数据发布的影响下震荡起伏。

最新的制造业PMI报告显示，制造业物价下滑，再次暗示通胀或已触顶。与此同时，订单、产出和就业分项指标大跌，都表明经济疲弱。另外，6月建筑业支出月率下滑1.1%。总之，周一的数据符合市场在过去几周里计入的前景，即通胀触顶、经济活动减缓。这点应可打击美元和收益率并利多非美货币和黄金。ISM非制造业PMI定于周三揭晓，可能再次左右美元的走势，毕竟美国是服务业驱动型经济。如果服务业表现疲弱，投资者可能进一步减弱对美联储再次加息75个基点的预期，从而打压美元。

表面ISM制造业PMI读数本身，无论从哪个角度看都表现不佳。读数报在52.8，为2020年6月以来最低点，低于53.0的前值，但依然好于52.0的预期值。该报告的细节显示，新订单读数在萎缩区域进一步滑落，从49.2跌至48.0。但最出人意料的是物价支付分项指标，其从78.5下跌至60.0，远低于73.5的预期值。

欧元/美元有望在上述数据的作用下明确上破1.0250阻力区域，上攻1.0350潜在阻力位：

欧元/美元的另一端，即欧元端，兑其它货币依然压力沉重。不过，欧元/美元的潜在反弹是否可以提振其它欧元货币对仍有待观察。

上周，欧元表现继续落后于其它货币，但随着美元全线下挫，兑美元斩获小小的涨幅。在良莠不齐的欧元区数据发布后，欧元/美元呈现一定的活力。西班牙、意大利和法国的成长数据悉数好于预期。但欧元区在较近时间公布的数据一直都比较差，表明三季度开局成长业已转弱。本周初延续了这样的趋势，表现在最新披露的德国零售销售继前值上涨1.2%后萎缩1.6%。

但欧元区通胀并未呈现调头向下的信号，CPI刚刚加速上升，创下历史新高。也就是说，欧元区消费者的可支配收入面临更加沉重的压力，可能收缩支出，继而拖累经济活力。事实上，一旦8月终了政府补贴政策退出，德国的通胀压力可能加深。所以，欧洲央行届时可能不得不再次加息50个基点。

不过我还是认为，在欧元区真切存在滞胀担忧的同时，欧元已计入大部分下行风险。所以，欧元/美元拥有更多反弹动力 – 如果美国债券收益率因为制造业物价压力回落，缓解了市场压力而扩大下行，则该货币对更是可能如虎添翼。

我保持原有观点不变，即欧元/美元接下来几天有望进一步攀升，反击前破败支撑区域1.0350，现在只需要明确站上1.0250阻力区域的东风。该货币对也有潜力摸至1.05整数位，只是还比较遥远。让我们一步步来。整体而言我认为，欧元/美元只有一定程度的上行空间。如果日图收盘价下破1.0120关键支撑，前述短线上涨技术面前景可能落空。

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