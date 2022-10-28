欧洲央行不出意料地加息75个基点；取消前瞻指引

正如人们普遍预期的那样，欧洲央行加息75个基点使存款利率达到2%。这是自2009年以来，关键利率达到的最高水平。然而，会议上并非一致同意该决议，因为3位官员只想加息50个基点。此外，声明指出，之后的利率决议将由成员们与会时当场决定，不再发布“在未来几次会议上调利率”这样的措辞。声明称：“预计将进一步加息，以确保通胀及时回到2%的中期通胀目标”。关于通胀，声明称：“通胀仍然过高，将在很长一段时间内保持在目标之上。”最新的欧元区9月通胀数据同比增长9.9%，创出新高，而上月数据同比增长9.1%。10月CPI将于下周一公布，预计同比增长9.6%。

在随后的新闻发布会上，克里斯蒂娜·拉加德解释称，这次会议没有讨论QT，这令一些交易者感到失望，他们视此发言为鸽派信号。她说，QT将在12月的会议上列入议程，但不会宣布开始日期。她还表示，经济活动可能在第三季度显著放缓，并可能在第四季度和2023年第一季度进一步放缓。关于经济前景，她表示有很大风险下行，而通胀则有很大风险上行。

当天受欧洲央行会议和随后的新闻发布会影响最大的是2年期德国国债收益率，从当天2.036%的高位下跌近10%至1.768%。

资料来源：Tradingview，Stone X

较低的利率拖累了欧元。欧元/美元自2月以来一直处于下行通道。然而，该货币对在周二走高并突破通道，随后自9月20日以来首次回到平价上方。由于交易员将今天欧洲央行的行动视为“鸽派加息”，欧元/美元从1.0080的高位跌落至0.9959的低位。（在我们发稿时，欧元/美元仍在创出日内新低）。日线图上的第一个支撑位是长期下行通道的上沿和50日移动平均线的交汇点0.9889附近。在此下方，支撑位于自9月28日低点以来形成的上行趋势线0.9770附近，然后是9月28日低点0.9536。如果守住了复合支撑位，那么第一个阻力位在9月12日的高点1.0198，然后是从2月10日的高点到9月28日的低点区间的38.2%斐波纳契回撤位1.0284。在此上方，价格可能升到1.0349至1.0369之间的阻力区域。

资料来源：Tradingview，Stone X

正如预期的那样，欧洲央行周四加息75个基点。然而，取消前瞻指引以及缺乏有关QT的信息所定下的基调导致市场认为这是一次鸽派加息。欧洲央行还会继续加息吗？第一个线索可能会在下周一发布，即10月CPI初值！