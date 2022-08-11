美国通胀回落，奠定欧元/美元上看1.05的现实基础- 嘉盛官网 关键词： CPI、欧元/美元

本周终于出现了久违的波动性，备受期待的美国通胀报告不负众望，在市场上掀起滔天巨浪。美元暴跌，美元以外的交易产品悉数上涨，比如非美货币、黄金和股市。主要货币对中，欧元/美元终于打破了狭窄的盘整区间，短线或有上行空间，虽然欧元区依然麻烦缠身。

通胀降温

能源与天然气价格骤降，推动通胀年率从6月的9.1%大幅下跌至8.5%。这样的读数依然过高，令人不适，但投资者还是从中找到安慰，即该表面读数为11个月中首次低于预期。

关于加息50还是75个基点的争论还将继续

美联储官员Charles Evans抓住时机表态，今天的通胀数据是首个积极的报告，但今明两年仍有必要继续加息，预计联邦基金利率最高达到4%左右。9月再加息75个基点的几率已明显降低，但有关加息50还是75个基点的争论显然将继续，而美联储也乐见这种争论延续到新的CPI与就业报告揭晓。距FOMC 9月21日会议的召开还有充裕的时间。

后市关注：美国密歇根大学消费者信心指数(周五)

看到7月就业强劲而通胀回落后，投资者将探寻美国消费者的看法，寻找经济与通胀前景的线索，定于周五发布的密歇根大学消费者信心指数和通胀预期报告无疑备受瞩目。最近几个月，由于从天然气到食品价格，物价全面飚升，美国消费者信心大幅萎缩，欧洲和其它国家的情况同样如此。不过，美国经济应对通胀的能力好于其它国家和地区，也是美元表现一直强劲的原因所在。那么，现在情况有没有发生变化？如果我们看到美国消费乏力的信号，可能进一步打击美元。

欧元/美元终于打破区间

如果有一直追踪我的分析文章，读者应该知道最近几周我看好欧元/美元，认为其至少可以反弹至1.0350，而且整体上看跌美元。欧元/美元周三到达1.0350，而且之后还上涨了15点子左右，最终略有回落。1.0350是前关键支撑区域，现在一定程度构成阻力。但是，鉴于欧元/美元在今天反弹之前长时间窄幅盘整，后市继续冲高的几率很大。我认为，上看1.0500也并非不现实。不过，考虑到诸多障碍可能令欧洲能源需求无法得到满足，我对该货币对能否实现重大反弹也并不是很有信心。

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