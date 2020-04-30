无股息，无上行

无股息，无上行

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/30 15:41:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
虽然其他欧洲股指今天以较为乐观的基调启动交投，富时指数却走低，几家公司削减股息的决定导致股价大跌。

最大意外来自荷兰皇家壳牌。虽然公司财报显示基本业绩实际上略优于预期,但鉴于石油价格自1月份的70美元暴跌至当前25美元,公司削减2/3股息的决定引发大量抛售,股价下跌近8%。由于与壳牌一样也是富时指数成份股中最大派息公司之一的英国石油(BP)本周较早公布财报时，并未进行股息调整，因此，壳牌此举无疑令市场大感意外。

St. James’s Place公司的股价同样遭遇类似“股息复仇式”抛售，这家财富管理公司的市值缩水逾4%。

另一方面，富时指数中的博彩公司Flutter Entertainment因继续推进与Stars Group的合并股价走高。5月5日，该公司获准完成交易，合并后的商业规模高达120亿英镑。

美国各州重启，油价反弹

西德州原油（WTI）价格已连续3天上涨了13-14%，美国各州的缓慢重启让人们看到了美国国内需求将开始吸收市场部分过剩石油供应的希望。

今天晚些时候的关键数据是美国初请失业金人数，数据将告诉我们，美国封锁措施放宽能否让足够多的人重新就业，从而真正促进需求改善。

布伦特原油同样走高，但由于德国、奥地利和其他欧洲国家商业和贸易需要逐步重启，布伦特涨势不及WTI迅猛。

相关主题： 股票 股指 石油

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。