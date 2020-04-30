



虽然其他欧洲股指今天以较为乐观的基调启动交投，富时指数却走低，几家公司削减股息的决定导致股价大跌。最大意外来自荷兰皇家壳牌。虽然公司财报显示基本业绩实际上略优于预期,但鉴于石油价格自1月份的70美元暴跌至当前25美元,公司削减2/3股息的决定引发大量抛售,股价下跌近8%。由于与壳牌一样也是富时指数成份股中最大派息公司之一的英国石油(BP)本周较早公布财报时，并未进行股息调整，因此，壳牌此举无疑令市场大感意外。St. James’s Place公司的股价同样遭遇类似“股息复仇式”抛售，这家财富管理公司的市值缩水逾4%。另一方面，富时指数中的博彩公司Flutter Entertainment因继续推进与Stars Group的合并股价走高。5月5日，该公司获准完成交易，合并后的商业规模高达120亿英镑。美国各州重启，油价反弹西德州原油（WTI）价格已连续3天上涨了13-14%，美国各州的缓慢重启让人们看到了美国国内需求将开始吸收市场部分过剩石油供应的希望。今天晚些时候的关键数据是美国初请失业金人数，数据将告诉我们，美国封锁措施放宽能否让足够多的人重新就业，从而真正促进需求改善。布伦特原油同样走高，但由于德国、奥地利和其他欧洲国家商业和贸易需要逐步重启，布伦特涨势不及WTI迅猛。