耐克业绩喜人，股价有望创下历史新高





在前一时段尾盘，耐克股价大涨3%，到了今天盘前市场再涨13%，摸至历史新高。在耐克报告令人惊艳的一季度财报后，投资者对该公司爱不释手。在整个疫情期间，服装零售商尤其是那些拥有实体店的零售商一般表现糟糕。但运动服销售是杰出的一类，而在该领域，耐克又是闪闪发光的那一个。• EPS 0.95美元 vs 预期值0.47美元• 营收105.9亿美元vs91.5亿美元预期值财报显示，耐克在经历上季度的滑铁卢后强力反弹，其中中国市场销售的增加以及数字销售额的上升抵消了美国市场的疲弱。6月份时耐克报告，由于店铺临时关闭，四季度意外亏损并且营收同比下降38%。而到了一季度，随着店铺重新开放加上消费者信心回暖，中国的销售增加6%。与此同时，美国的销售由于封锁限制暂时关闭店铺、隔绝消费者而减少2%。耐克曾报告其店铺几乎悉数重新营业。客流量同比减少，但进入店铺的消费者都带着购买意图，所以转化率上升。网络销量激增除了实体店的表现，耐克公布在线销量增长82%。耐克利用疫情之机加速对数字业务的发展。耐克已经明白数字化成为新常态的事实，一直大力投资于其网络与移动应用程序，数字销售现构成季度销量总额的至少30%。耐克最初的计划是在2023年实现这个目标。随着居家办公成为新常态，消费者寻找舒适的服装，这刺激了对运动休闲和时尚的需求，而这样的需求在封锁开始之前就已经升温。越来越多的人选择在家锻炼则加剧了这样的动能。并非独家耐克并不是唯一业绩喜人的公司。专注于运动的品牌，比如露露乐蒙和Peloton最近几周也公布了强劲的财报。在华尔街开盘时，耐克股价有望再度冲高。与此同时，欧洲运动品牌也因为乐观情绪的传导而取得强劲的业绩。阿迪达斯（Adidas）上涨6%、飚马（Puma）上涨5%。关于耐克股价图表耐克股价将高开13%，摸至131.35的历史新高。股价坚定交投于其上翘的50、100和200天均线上方，构成看涨。但高开后可能将RSI带入超买区域，所以后市可能回撤。即时支撑位可见于120.65，即上周创下的历史高点。