新冠病毒出现新菌株的消息震惊市场，将就此终结牛市之路吗？ - 嘉盛集团官网

新冠病毒新的变异病毒震撼市场，将就此终结牛市之路吗？

南非发现了新冠病毒新的变异病毒 - B.1.1.529菌株，该消息令市场震惊，也提醒了投资者新冠疫情仍未结束。

该新的病毒菌株是迄今为止变异最严重的病毒株，按科学家的说法，其明显不同于最初的病毒，也意味着针对最初病毒研发的疫苗可能失效。

也就是说，B.1.1.529病毒株不仅可能传播速度更快，还可能对目前的疫苗有抗体。

英国政府已迅速将多个南部非洲国家列入红色禁止旅行名单，直到进一步摸清上述令人不安的变异病毒的情况。

但我们也要注意，一些理论上看起来严重的变异病毒实际上也没有传播开来。

市场的反应以及后市该关注的事项

股指

市场震惊之下抛弃风险资产并买入避险资产。在欧洲，FTSE和DAX单日跌幅可能创下年内之最。美国股指扩大自历史高点以来的回撤幅度，而在美国感恩节假期造成的清淡环境中，对高估的估值进行修复可能也在情理当中。

在病毒情况清晰之前，股市等风险资产可能难以实现反弹。现在关键的问题在于，该变异病毒是否对目前的疫苗有抵抗性？另外不要忘了，今年股市的表现一直优秀，而新变异病毒的消息可能正是获利了结的完美借口。高盛等投资银行目前对其客户给出逢低买入的建议。

有意思的是，此轮下跌正值我们的客户开始调高对DAX的看涨前景。我们的看涨客户百分比从7天前的区区11%上涨至51%。

来看DAX图表。DAX的下跌击穿了50天简单均线，短线上涨趋势落空，接着短暂下破200天简单移动均线，但多头再次出现于15000大关上方。如果收于200天均线下方，可能打开跌至10月低点14800的大门。如果攻克14800，空头可能进一步发力。

板块

疫情交易模式可能重新流行起来。随着旅行限制措施落地，旅游与旅游业股票不意外地成为跌幅最大的板块，其中British Airways的母公司AIG股票的价格一度跌逾12%。一些旅游股现在按全年看实际上下跌。因为欧洲新冠病例数也在增加，所以旅游板块可能难以找到承接买盘。

金属与油价下跌导致能源与大宗商品股走弱，黄金矿业股则跟随避险资产逆势上涨。

因为疫情交易模式利好居家办公的科技股，科技股密集的股指纳斯达克100指数的跌幅低于其对手股指。科技股是否重新成为华尔街的宠儿？

原油

出现新的变异病毒的消息开始给需求前景蒙上阴影，油价暴跌且跌幅超过6%。对欧洲新冠病例数增加的担心最近同样不利于原油多头。美国等原油消费国准备释出紧急储备，带来供应泛滥的担心，这在供应端给油价造成更多的悲观情绪。

黄金

此贵金属飚升至去年疫情中期创下的历史高点2075，眼下再次走高。黄金不仅得到避险资金流的支持，还得到该变异病毒如果开始快速传播或降低美联储加息几率的提振。

外汇市场

瑞郎和日元等避险货币在新变异病毒出现的消息公布以来一直表现良好，如果疫情方面出现更多坏消息，我们需要关注这些避险货币。有意思的是，通常被视为避险货币的美元因投资者重新评估美联储加息几率而下跌。

如果需要重新实施疫情管控措施，那么各国央行对加息的态度可能变得更加谨慎。

结论

新病毒菌株被发现的消息提醒投资者，疫情仍可能反复并打击经济复苏进程。所以，相关消息公布以来市场大幅波动。

疫情的相关统计数字可能再度左右着市场，但现在还处于早期阶段。这不是新冠病毒菌株的消息第一次引发市场回应，而其可能在多大程度上威胁当前牛市，则尚需观察。

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