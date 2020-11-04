美国大选结果依然悬而未决，欧洲市场情绪紧张

美国大选结果依然悬而未决，欧洲市场情绪紧张

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/4 13:21:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
美国大选到目前为止仍无清晰的结果，欧洲股市在谨慎情绪主导下可能低开。美国大选到了关键时刻，投资者神经紧张。
美国前副总统初期取得一些胜利，但没有拿下一些关键州，使得赔率掉转，现在看好特朗普胜出的前景。但是否红色胜出，目前看也是不确定的，像宾夕法尼亚州、密歇根州和威斯康星州等关键摇摆州预计不会很快公布结果。

截至目前的要点：
到目前为的关键要点可能是特朗普的表现远好于民调所示，而拜登的选情也不如民调所示那么乐观。民调也不是第一次低估特朗普了。
国会的最终情况也未明朗。民主党在参议院取得的席位不如民调暗示得多，这点很关键，原因在于即便拜登胜出，但如果未能将参议院“收入囊中”，那么财政刺激政策可能继续延宕，这对风险情绪与股市都不利。

重点关注服务业PMI
市场仍将盯牢每个州的投票情况，但注意力也将放到服务业PMI数据上。服务业一直全面深受疫情的冲击，复苏也更加脆弱。在英国，随着新冠病例数再度开始抬头，服务业的复苏呈现丧失动能的信号。英国10月服务业PMI料确认52.3的预览值。
第二波疫情开始得更早的欧元区（尤其是法国与西班牙这样的旅游目的国），可能报告9月服务业进一步萎缩，料PMI读数报在46.2。50是荣枯分水岭。
随着英国、法国和德国重回封锁，下个月这些读数可能显著恶化。
玛莎百货（Marks and Spencer）将在英国封锁前的最后一天报告非必需品零售商的经营情况，所以零售板块将备受瞩目。

美国ADP与ISM非制造业数据
展望后市，美国ADP就业报告与周五的非农就业报告将备受瞩目。对ADP就业报告的预期值是，10月私营企业新增就业65万人，略低于前月的75万人。美国ISM非制造业同样将一定程度透露美国经济的健康状况。

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