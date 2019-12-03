纳斯达克100：多头的一次重置

纳斯达克100指数中期技术面展望（美国科技100指数）
纳斯达克100指数中期技术面展望（美国科技100指数）
关键价位（一到三周）
中级阻力：8350
中枢（关键阻力）：8450/500
支撑：8075/8000
下个阻力： 8720
走向看法（一到三周）
美国科技100指数（纳斯达克100期货的代表）过去两天开始转跌，受美国总统特朗普近期“关税人”（也就是贸易保护主义）立场及中美关系动态的影响，股指自2019年11月27日创下的当前历史高点8454下跌了3.4%。
对关键中期阻力8450/500下方任何反弹看跌，在展开新一轮潜在推高前，后市或继续多周下修，目标8075/8000支撑。
反之，若拿下8500且日图收于其上，股指或继续不懈走高，攻向下个阻力8720（斐波拉契扩展群）。
关键要素：
- 美国科技100指数在过去两天跌势中几乎回吐11月斩获的50%涨幅，股指重回2019年4月25日高点以来“上升楔形”上轨，也是现转为回调阻力的8350。
- 纳斯达克100指数权重最大的两个成分股：苹果和微软（总权重23%）已开始显露于各自重要上行趋势阶段（依旧完好）内部潜在均值回归下行迹象，苹果或探向232支撑，微软或探向144/141.70支撑（参见图三，图四）。
- 短线（一到三天）来看，4小时图随机震荡指标已于超卖区域显露看涨背离信号，表明短线过跌，鉴于此，美国科技100指数自2019年11月27日高点8454以来的下跌或开始面临小幅反弹风险。
- 潜在小幅反弹阻力位在8350，定义此处的是2019年11月27日高点至12月3日低点8165下行之61%回档及2019年11月19日前小波段高点区。
- 下个重要中期支撑落在8075/8000，此处为2019年7月24日以来前中期区间阻力以及2019年10月3日低点至11月27日高点上行之38.2%回档。
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