纳斯达克100：几乎到达关键阻力位8940，面临下修数周的风险

纳斯达克100：几乎到达关键阻力位8940，面临下修数周的风险

作者： 
2020/1/3 14:38:00
作者： 

纳斯达克100（美国科技100）中线技术面前景



关键价位（1-3周）
枢轴点 (关键阻力位): 8940
支撑位: 8550/500 & 8250/180
下个阻力位: 9170

后市（1-3周）趋势
在2019年12月12日我们关于美国科技100（纳斯达克100期货的代表）的报告（单击此处回顾）中，该指数一如预期反弹并且到达上行目标阻力8720（今天亚洲时段创下历史新高8889）。值得注意的是，最新上涨后距离主阻力位8940只有咫尺之遥。
受制于水平阻力位8940转向看跌，后市可能在主上涨趋势中展开持续数周的下修，目标支撑位8550/500和8250/180。
另一方面，日图收上8940的话，该“飞涨指数”的上述看跌情境落空，重新进入上涨基调，后市可能再度上攻9170（2019年10月3日低点到11月28日高点涨势的1.00扩展位，自12月3日低点投射出去）。
要素
  • 12月3日波段低点8165以来的近期反弹已经到达10月3日以来上升通道的上轨，那也是斐波纳契扩展群构成的主阻力位8940。
  • 日图RSI继到达严重超买位80之后已经开始形成看跌背离信号，暗示股指的中线上涨动能已经减退。
  • 艾略特波浪/分形分析暗示，10月3日低点7461以来的中线上涨已经完成了5浪推动浪，最终目标可能在8930（10月3日低点到11月28日高点的0.764扩展位，自12月3日低点投射出去）。所以，该股指现在可能开启下修，回吐上述中线上涨斩获的涨幅。
图表来自 City Index Advantage TraderPro


相关主题： 股指 科技股

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹
Fawad Razaqzada
十月 31, 2022 04:13 上午
    警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
    Fawad Razaqzada
    八月 9, 2022 04:56 上午
      美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网
      Fiona Cincotta
      五月 24, 2022 04:06 上午
        重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
        Fiona Cincotta
        五月 24, 2022 03:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。