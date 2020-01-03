纳斯达克100：几乎到达关键阻力位8940，面临下修数周的风险

纳斯达克100（美国科技100）中线技术面前景









12月3日波段低点8165以来的近期反弹已经到达10月3日以来上升通道的上轨，那也是斐波纳契扩展群构成的主阻力位8940。

日图RSI继到达严重超买位80之后已经开始形成看跌背离信号，暗示股指的中线上涨动能已经减退。

艾略特波浪/分形分析暗示，10月3日低点7461以来的中线上涨已经完成了5浪推动浪，最终目标可能在8930（10月3日低点到11月28日高点的0.764扩展位，自12月3日低点投射出去）。所以，该股指现在可能开启下修，回吐上述中线上涨斩获的涨幅。





关键价位（1-3周）枢轴点 (关键阻力位): 8940支撑位: 8550/500 & 8250/180下个阻力位: 9170后市（1-3周）趋势在2019年12月12日我们关于美国科技100（纳斯达克100期货的代表）的报告（单击此处回顾）中，该指数一如预期反弹并且到达上行目标阻力8720（今天亚洲时段创下历史新高8889）。值得注意的是，最新上涨后距离主阻力位8940只有咫尺之遥。受制于水平阻力位8940转向看跌，后市可能在主上涨趋势中展开持续数周的下修，目标支撑位8550/500和8250/180。另一方面，日图收上8940的话，该“飞涨指数”的上述看跌情境落空，重新进入上涨基调，后市可能再度上攻9170（2019年10月3日低点到11月28日高点涨势的1.00扩展位，自12月3日低点投射出去）。要素图表来自 City Index Advantage TraderPro



