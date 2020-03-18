Morrisons股价飚升11%，可望延续上涨？

FTSE可能下跌了4%以上，但Morrisons股价在周三早盘飚或11%，原因是营业税降低、消费者增加库存以及超市股所具有的抗衰退特性。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/18 21:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
FTSE可能下跌了4%以上，但Morrisons股价在周三早盘飚或11%，原因是营业税降低、消费者增加库存以及超市股所具有的抗衰退特性。
Morrisons是四大超市中首家披露全年业绩的超市：
 除燃油外的同店销售下降0.8%
 全年营收下降1.1%，至175亿英镑
 实际税前利润增加3%，至4.08亿英镑

去年仿佛已是永恒的过去。由于政治不确定性、与前一年的鲜明对比以及销售增加，前一年的同店销售下降。但投资者已经快速摆脱去年的担心，转而重点关注新冠疫情的冲击。
Morrisons确认，今年前六周同店销售攀升5%。几周后对新冠疫情的担心因素变得引人瞩目。从超市空空如也的货架判断，同店销售继续增加，不仅是Morrisons，各大超市的同店销售都全线持续飚升

抗衰退股
英国经济正走向衰退。随着更加严格的社交隔离、单独隔离与封锁措施推行，消费已经骤然减少、数以千计的人将失业。英国衰退不可避免。英国政府与英国央行正竭尽所能阻止即将到来的衰退演变成萧条。超市将全线受益于营业税的降低。
在衰退逼近、FTSE自由落体之际，现在是时候买入生活必需品公司的股票了。这是抗衰退的股票；在经济低迷时期，防御类股表现好于大盘。超市与消费必需品就归于此类。对于超市的大部分产品，即便在衰退时期，需求也不会中断，因为那是必需品而非奢侈品。
Morrisons已经宣布招聘3500人处理增加的需求，绝大部分为在线岗位。
风险在于，供应链开始经历大中断并且库存无法补足。这个风险目前还很遥远，但有必要小心这点，因为疫情的影响具有多变的特征。

需要关注的价位
Morrisons的股价4小时图上回到其50、100和200期简单均线上方。
股价目前报在200p，那在今年开盘价附近，所以收复了今年迄今的所有跌幅。
即时阻力位可见于周三高点203p、2019年9月高点210p。
支撑位落在200期均线186p、周三低点180.4p和100期均线179p。




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