矿业股着凉了

只要中国打个喷嚏，矿业股就会着凉。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/11 16:13:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

只要中国打个喷嚏，矿业股就会着凉。香港局势加之美国总统关税言论加剧了人们对中国经济增长或受影响，进而波及金属需求的担忧情绪。英美资源集团、力拓集团、嘉能可和必和必拓集团今天上午悉数走低，股价跌幅区间为1.87%至2.44%。

英镑摆脱GDP下降影响

英国经济数据恶化，经济增速降至2010年以来最低水平，英镑暂时保持坚挺。数据本身并不算意外（英国大多数经济指标几个月来持续疲弱），但真正令人担忧的是，经济月率增速甚至较此前保守预期值更为黯淡。两大政党都承诺要加大支出，各项竞选活动如火如荼，但市场似乎对此持谨慎态度。英镑兑美元交投于1.2803，兑欧元交投于1.16。

欧佩克减产前景淡出，布伦特原油价格小幅走低

距离欧佩克下次维也纳会议仅剩两周多时间，而欧佩克会议前围绕产量的言论甚嚣尘上，这表明，尽管近期油价疲软，但各产油国并不急于选择进一步减产。阿曼能源部长周一的讲话明晰了当前形势，他表示，虽然欧佩克可能会继续现有减产措施，但不太可能进一步限产。考虑到脆弱的贸易形势及中国需求下降前景，布伦特原油价格今天上午下跌了1.17%。


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