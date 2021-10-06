OPEC维持产出政策不变，美元/加元后市何去何从？

在能源需求增加、OPEC维持供应不变的环境中，西得州原油和布伦特原油价格可能继续上涨，而美元/加元持续走弱。

2021/10/6 21:40:00

对于OPEC 10月会议，预期是其维持日产出在40万桶不变，但从原油市场的反应来看，显然是希望其增加供应。OPEC宣布“保持供应不变”之后，原油市场冲高，其中西得州原油收高近2.5%，报在78.50，而布伦特原油收涨近2.6%，报在81.19

随着油价飚升，通胀上涨也就不出奇了。请注意，西得州原油价格9月上涨超过9.5%10月前两个交易日上涨近5.25%。早些时候发布的东京CPI显示，9CPI年率上涨0.3%，前值为下降0.4%。该指标通常指示日本整体通胀情况，而9月涨幅中的大部分来自能源和食品价格上涨，也是20207月以来读数首次超过0%。通胀上升是全球现象，上周公布的欧洲通胀数据显示，通胀年率从3%的前值上升至3.4%

那么，西得州油价的涨势会止步于何处？第一个阻力位在6月6日高点到8月23日低点行情的127.2%扩展位，接着是2013年低点85.50附近，然后是同期行情的161.8%扩展位86.49。请注意，RSI处于超买区域，暗示油价或准备回调。下档第一支撑位在前高点77.07。

来源: Tradingview, Stone X

布伦特原油的走势图和西得州原油看起来很像，双双交投于年内新高，但前者不同于后者的是其在2018年10月就创下新高86.61，该位之下的阻力在7月6日高点到8月20日低点行情的161.8%扩展位85.67附近，而2020年4月以来的上斜趋势线也在该位附近。如果站上161.8%扩展位，则有摸至103.42附近的2013年11月低点的空间。请注意，和西得州原油一样，布伦特原油的RSI也处于超买区域，暗示其可能准备回调。第一支撑位在9月28日以来高点80.06附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

8月19日到8月23日期间，美元/加元形成黄昏之星反转K线形态。价格也确实在9月3日从1.2949高点回撤至7月5日以来的趋势线支撑位1.2493，随后反弹但未能攻克8月20日高点，最终形成头肩顶形态。价格于周一突破1.2600附近的颈线。过去4天随着油价上涨，美元/加元一直走弱。头肩顶形态的目标在颈线突破位加上头部到颈线的长度。就美元/加元日图而言，该位在1.2295附近。

除了头肩顶形态，我们还可以从美元/加元4小时图的底部看到其与西得州原油高度相关。我们认为，关联系数只要高于+0.80或低于-0.80，就属于强相关性。在美元/加元这里，关联系数达到-0.83，表明美元/加元和西得州原油之间存在强负相关性。所以，两种交易产品在4小时图上大部分时间反向波动。原油目前大致交投于1.2480-1.2592支撑区间的中轨，正在考验1.2259的水平位。如果收于其下，价格可能扩大下行，至1.2480。如果攻克该位，美元/加元可能顺畅地下滑至1.2203，然后遇到水平支撑位。考虑到两者存在方向性联系，如果油价继续上涨，美元/加元应当持续走弱。但若油价一如RSI预示的那样进入修正，则美元/加元可能反弹，短线或在50天均线1.2620和周二高点1.2630遇阻。

来源: Tradingview, Stone X

在能源需求增加、OPEC维持供应不变的环境中，西得州原油和布伦特原油价格可能继续上涨。而美元/加元因为和油价之间存在强相关性，到时应该可以随之持续下跌。但因为油价RSI进入超买区域，请留意油价的短线修正。在需求不断升温的助力下，原油多头可能利用任何可能的机会逢低买入。也就是说，美元/加元可能遭遇逢高沽出。

 

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