OPEC会议前瞻：继续增产或同样无力阻止油价走向100- 嘉盛集团官网

OPEC+定于周三召开会议，决定是否按计划将3月日产出配额再上调40万桶。目前乌克兰与俄罗斯之间关系日渐紧张，而且西得州原油和布伦特原油分别交投于88和89.50附近。形势所逼，OPEC+很难“按兵不动”。

俄罗斯大军压境，继续向乌克兰边境增兵，目前人数超过10万。北约也继续在东欧部署兵力以备随时出击。俄罗斯声称，并不希望发生战争，诉求只是保证国家安全。但包括英国在内的很多国家质疑，声称俄罗斯看起来很有可能要入侵乌克兰。西方国家曾威胁，如果俄罗斯确实入侵乌克兰，可能遭到制裁。但也有观点认为，俄罗斯可能以扣留原油作为反击手段。不确定涌动之下油价走高。

另外，一直有报道称，利比亚和尼日利亚等国家无法满配额产出。这增添了供应压力，沙特阿拉伯等产量富裕的国家将需要补上供应缺口。有交易者怀疑，OPEC+连当前配额都无法满足又如何继续增产？

需求端看，各国经济活动正在重启，提高产量似乎是正确之举。很多国家，特别是欧洲国家，正在取消因Omicron变异病毒而实施的禁令并解除了旅游限制。人们外出旅行的意愿同样上升。夏季驾车出游季即将到来，OPEC将需要保证满足需求。

西得州原油于2021年8月在61.87形成低点后反弹至85.39，之后再度下跌并于12月2日回踩8月低点。油价随后再度反弹，于1月18日突破前高点85.39，构筑双底形态。该形态突破后的目标在颈线突破位加上底部到颈线的高度，此例中在108.30附近。但沿途首先必须清除91.59附近的障碍，其由2013/2014前低点和2021年10月25日高点到12月2日低点行情的127.2%扩展位组成。一根上斜趋势线就交叉于其上的92.50附近。下个阻力在前述行情的161.8%扩展位99.56附近。支撑位在颈线下方的近期低点81.94，然后是前阻力及50天均线76.76/76.78附近，接着是200天均线73.32。

来源: Tradingview, Stone X

OPEC+本周可能决定按计划增产40万桶/天，但这就足够了吗？在俄罗斯地缘政治紧张局势不断升温的背景下，即使OPEC+ 的决策“符合预期”，可能都无法阻止油价持续攀升。

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