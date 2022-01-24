西得州原油和布伦特原油创下2014年以来最高点- 嘉盛集团官网

西得州原油差价合约和布伦特原油差价合约站上2021年10月高点，创下2014年10月以来最高点，前者盘中高点达到87.90，后者则为88.64。在美国通胀率高达7%、英国通胀率触及5.4%的背景下，油价逼近新的短线高点也在情理当中。另外，OPEC宣布，预计今年原油市场需求旺盛，主要原因是各经济体在疫情后陆续重启经济活动。供应端看，部分OPEC+成员国未能用尽产出配额。再加上波斯湾和俄罗斯地缘政治动荡，这些因素悉数助涨油价。

自从在2020年4月构筑疫情期间低点，西得州原油不断走高。油价考验了61.87附近的2021年8月20日以来低点后于12月2日反击并在1月18日攻克2021年10月25日以来的近期高点，那也是双底形态的颈线，目标接近108.00。但在该目标下方有只“拦路虎”，即91.60附近阻力带，其由水平阻力位、上斜趋势线和2021年10月25日高点到12月2日低点行情的127.2%扩展位组成。如果清除，可能上看161.8%扩展位99.56。但日图形成了射日之星形态，这是短线价格准备回撤的信号。西得州原油价格目前徘徊于双底突破位构成的第一支撑位，即85.39附近。如果失守，价格可能先后跌至前支撑位76.88、50天均线75.77和200天均线72.39。

来源: Tradingview, Stone X

布伦特原油的价格走势与西得州原油相似，同样在2020年4月形成疫情低点后不断走高，只是更加有序，一直在一个上升通道内。12月2日假性下破通道后开始上攻通道上轨，于1月18日攻克10月以来的近期高点，那也是双底形态的颈线，目标在108.15附近。但和西得州原油一样，布伦特原油上行路上也有阻力。第一阻力在91.38，那是2021年10月25日高点到12月2日低点行情的127.2%扩展位，然后是长期通道上斜趋势线阻力94.70附近，接着是同期行情的161.8%扩展位98.37附近，再是2014年以来的水平阻力位103.42。油价没有像西得州原油那样形成射日之星形态，具备了扩大上行的潜力。支撑位在10月25日高点兼双底颈线85.88，然后是水平支撑位80.05和50天均线78.32。

来源: Tradingview, Stone X

西得州原油和布伦特原油双双创下2014年以来最高点，后市能够在需求旺盛、OPEC+部分成员国供应不力的支持下继续走高吗？从突破双底形态的颈线判断，两者都有机会延续涨势。

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