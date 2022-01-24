西得州原油和布伦特原油创下2014年以来最高点- 嘉盛集团官网

需求旺盛和OPEC+部分成员国供应不力可以支持油价继续走高吗？

2022/1/24 16:39:00

西得州原油差价合约和布伦特原油差价合约站上202110月高点，创下201410月以来最高点，前者盘中高点达到87.90，后者则为88.64。在美国通胀率高达7%、英国通胀率触及5.4%的背景下，油价逼近新的短线高点也在情理当中。另外，OPEC宣布，预计今年原油市场需求旺盛，主要原因是各经济体在疫情后陆续重启经济活动。供应端看，部分OPEC+成员国未能用尽产出配额。再加上波斯湾和俄罗斯地缘政治动荡，这些因素悉数助涨油价。

自从在20204月构筑疫情期间低点，西得州原油不断走高。油价考验了61.87附近的2021820日以来低点后于122日反击并在118日攻克20211025日以来的近期高点，那也是双底形态的颈线，目标接近108.00。但在该目标下方有只“拦路虎”，即91.60附近阻力带，其由水平阻力位、上斜趋势线和20211025日高点到122日低点行情的127.2%扩展位组成。如果清除，可能上看161.8%扩展位99.56。但日图形成了射日之星形态，这是短线价格准备回撤的信号。西得州原油价格目前徘徊于双底突破位构成的第一支撑位，即85.39附近。如果失守，价格可能先后跌至前支撑位76.8850天均线75.77200天均线72.39

来源: Tradingview, Stone X

 

布伦特原油的价格走势与西得州原油相似，同样在20204月形成疫情低点后不断走高，只是更加有序，一直在一个上升通道内。122日假性下破通道后开始上攻通道上轨，于118日攻克10月以来的近期高点，那也是双底形态的颈线，目标在108.15附近。但和西得州原油一样，布伦特原油上行路上也有阻力。第一阻力在91.38，那是20211025日高点到122日低点行情的127.2%扩展位，然后是长期通道上斜趋势线阻力94.70附近，接着是同期行情的161.8%扩展位98.37附近，再是2014年以来的水平阻力位103.42。油价没有像西得州原油那样形成射日之星形态，具备了扩大上行的潜力。支撑位在1025日高点兼双底颈线85.88，然后是水平支撑位80.0550天均线78.32

来源: Tradingview, Stone X

 

 

西得州原油和布伦特原油双双创下2014年以来最高点，后市能够在需求旺盛、OPEC+部分成员国供应不力的支持下继续走高吗？从突破双底形态的颈线判断，两者都有机会延续涨势。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 外汇 交易观点 WTI 布伦特

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。