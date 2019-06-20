中东紧张局势与温和美联储助油价大涨3%

中东局势愈发紧张加上美联储准备为美国经济提供更多帮助，周四早盘油价反弹逾3%，创下三周新高55.86。

加上今天的上涨，油价本周迄今已涨逾5%，本月迄今上涨3.8%。继5月下滑16%之后油价可望扩大涨势吗？

有报道称，美国一架军用无人机在霍尔木兹海峡上方的国际空域被伊朗导弹击落。这表明围绕着这条关键石油路线的紧张局势升级。在此之前的月初，美国正对伊朗制裁之际疑似伊朗袭击了两艘油轮。

除了中东紧张局势推动油价今天和月初飚升之外，还有其它因素支持油价上涨。

美-中贸易局势与美联储

全球两大原油消费国美国与中国恢复谈判的迹象降低了长久贸易战冲击需求的几率。与此同时，美联储准备为美国经济提供刺激不仅推低美元，使得其它货币持有者的油价降低，也极大地帮助供需公式中需求端。

OPEC会议

经过数周的争论后，OPEC终于达成了会晤日期。OPEC将于7月1日召开会议，而OPEC+将于7月2日开会。沙特阿拉伯一直明确表示，渴望保持目前日减产120万桶的决定，甚至可能进一步减少产出。随着越来越多的能源大臣报告，延期“合乎逻辑且合理”，达成协议的势头似乎正在增强。

库存数据

美国上周原油库存减少330万桶且降幅大于预期的减少110万桶，此前库存曾增至近2年高点。

原油交易员暂时将继续关注中东紧张局势升级的信号。美国宏观数据对美元的影响也将受到密切关注。

油价需要关注的价位：

油价打破了本月的交投通道。多头目标先后指向56.20、57.15和59.00阻力位。下档下方，阻力转化而来的支撑位54.85可能是短线支撑位，下破此位可能回到熟悉的通道内。下个支撑位可能在53.30。



