股市一览 - 纽元暴跌，亚洲股市企稳

汇市和股市概览[截至07/08/2019 0600 GMT]

作者： 
2019/8/7 12:40:00
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汇市和股市概览[截至07/08/2019 0600 GMT]




  • 由于新西兰央行出人意料地将官方现金利率下调50个基点至创纪录低点1.00%，纽元/美元和纽元交叉盘今天亚洲时段行情最为剧烈。纽元/美元汇率跌至自2016年1月以来多月低点0.6377（目前盘中低点）。
  • 纽元/美元的持续下行也拖累澳元/美元探入10年低点0.6677（目前盘中低点），同时下破2019年1月3日闪崩低点0.6743。
  • 日央行最新意见摘要显示，一些日央行政策市场对经济前景风险发出警告，并呼吁就加大刺激力度的方式展开进一步讨论。美元/日元小幅走低，但仍守住8月6日触及的低点105.50上方。




  • 欧洲股市开盘前，亚洲股市涨跌互现。表现最好的是澳大利亚ASX 200和新加坡STI指数，而韩国Kospi 200和日经225指数今天亚洲中盘小幅走低。
  • 避险板块带领ASX 200指数上扬0.64%，而电信服务和消费非周期股则分别上涨了2%和1.40%。
  • E迷你标普500指数今天亚盘巩固其隔夜美盘涨幅，守住昨天美盘低点2846。此外，德国DAX和FSTE 100差价合约期货正交投走高；分别上涨了0.62%和0.25%。总体而言，我们仍然认为这些反弹本质上为长线跌势内部修正行情（请参阅我们的每周技术展望报告更新)。
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*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。



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