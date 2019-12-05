M & G危机令富时承压

受M&G、Evraz和公用事业公司股价下行拖累，富时指数今早上下波动。在持续的脱欧相关资金外流后，于英国各地拥有众多购物中心的M&G房地产基金暂停投资者提款。该公司表示，在目前市场上，它无法足够快地出售房产来提供取款资金。

英镑走高

尽管过去几天英国大选消息流为北约峰会让路，密度有所减弱，但基于对保守党将轻松获胜的预期，英镑本周仍悄然上扬。英镑兑美元和欧元分别上涨了0.27%和0.1%。选举周日渐迫近，投资者似乎在为英镑进一步走高做准备。

欧佩克会议和沙特阿美IPO价格公布前，油价上行

今天对石油而言十分重要，欧佩克和俄罗斯将于维也纳举行会议讨论减产事宜，沙特阿美石油公司也将公布最终IPO价格。维也纳会议前有消息称，欧佩克不仅会考虑延长现有限产，还将考虑在每天40万桶范围内进一步实施产量限制。这种减产压力毫不意外，预计沙特国有阿美石油公司对其股价的定价将处于指导价格区间顶部的8 - 8.53美元，而这将迫使沙特表明态度，需要怎样的油价来保持股价上行轨迹。得益于美国原油库存意外下行，布伦特原油价格隔夜触及63.36美元。