



尽管新冠病毒仍在欧洲肆虐，但随着隧道尽头的曙光逐渐显露，其带来的压力也开始有所减轻。英国重启企业和商店计划蓝本周末期间已经泄露，更多细节可能要等到鲍里斯•约翰逊和反对党领袖基尔•斯塔默爵士本周会面讨论如何结束封锁后才能披露。与其他欧洲股指走势类似，富时指数开盘后上涨近1.5%。伦敦股市的反弹（比如嘉能可5.8%涨幅和英美资源集团4.6%的涨幅）或部分受益于贸易关系担忧的暂时缓解。此前不断加剧的贸易紧张局势也导致部分资金回流到当前避险选择之一：黄金。随着各国央行纷纷出台宽松和融资计划，其货币在未来几个月内肯定会走软，黄金因此成为当前表现最为稳定的资产之一。过去三天，俄罗斯新冠肺炎病例激增过去三天，俄罗斯每天新增病例1万例，该国在欧洲感染病例统计中排名上升。俄罗斯已经处于封锁状态，边境关闭，但长时间严重暴露在新冠病毒之下可能会对该国部分出口品产生影响，比如供应给汽车制造商和专业工具制造商的特种金属。