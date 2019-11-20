个股财报不佳加上避险环境推低FTSE

英国蓝筹股销量与利润降低正在推低FTSE，该股指今天早上下跌近1%。Boris Johnson 与 Jeremy Corbyn的首场电视辩论未分出明显的胜负 – 辩论后的民调显示，Johnson只领先两个点。对于市场来说这意味着难以判断12月12日大选的结果，从而造成更多的困惑，英镑后市或扩大下行。

美国总统关于中国贸易关系的评论加重FTSE的下行压力

除了国内问题，美国总统有关中国贸易关系的评论再度显露敌意，造成避险交易环境，加重了FTSE的下行压力。在周二的评论中美国总统表示，如果没有与中国达成贸易协议，他将上调关税税率到更高的水平。

翠丰集团（Kingfisher）报告销量又低迷一个季度，股价下挫6.8%后开始小幅回升。企业软件集团Sage报告税前利润减少9.3%，股价随后承压，而其最近卖出旗下支付处理单位Sage Pay的计划没有缓解股价的下行压力。Aviva计划脱手其在香港的公司以重新赢得投资者的青睐，但股价仍位列FTSE跌幅榜前排。

英国政局令英镑无所适从

Boris Johnson 与 Jeremy Corbyn的首次公开辩论没有分出明显的胜负，这一事实部分反映了英国选民对两大党的厌倦。英镑今天早上因此无所适从。投资者等待新的线索以帮助判定大选结果，所以，英镑兑美元和欧元几乎没有任何生气。