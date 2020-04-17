美国银行业财报的要点









各家银行拥有各行各业的客户，所以银行业的财报格外引人瞩目。银行业财报显示美国经济活动，因此可以很好地透露经济的健康状况或在当前环境下经济所受冲击的严重程度。深入这些财报我们发现，经济状况并不好。但银行业财报将有助于构建一幅画面，即新冠疫情的爆发与造成的相应封锁对经济的损害程度。那么银行业财报表现如何呢？银行巨头们悉数报告截至3月31日的三个月盈利骤降，其中摩根大通（JP Morgan）、富国银行（Wells Fargo）与美国银行（BoA）报告一季度盈利下降45%，而花旗集团（Citigroup）与高盛（Goldman）报告一季度收入减少46%，这些银行拨备巨额资金，为防消费者或企业因疫情造成的封锁而被迫在还贷方面违约。这些数字表明二季度前景黯淡。财报的主要要点：1. 巨额贷款亏损拨备美国银行、花旗集团和高盛一季度因为贷款亏损而拨备总计128亿美元，并且警告接下来还会有类似的拨德。这些数字发人深省，人们担心新冠疫情对整个金融行业的冲击。2.强劲的交易业务业绩交易营收激增缓冲了银行增加的贷款亏损。疫情的爆发导致客户交易活动增加、存款大幅增加，从而提升了银行的交易营收。3.净利息收入下降展望后市，利率的下降将给银行业营收的主要驱动力之一净利息收入带来下行压力。数字摩根大通信贷拨备68亿美元。到目前为止，该行的容差数字较小，但预计未来攀升。与此同时，该行的交易营收也创下记录。营收为290.7亿美元，EPS为0.78美元。该行股价上涨。富国银行贷款拨备31亿美元，为贷款违约的激增做准备。NII下降近90%，EPS为0.01美元，营收192.8亿美元。该行股价下挫4%。美国银行因为疫情而贷款亏损拨备436亿。EPS为0.40美元，预期值0.46美元。营收228亿美元。交易业务的业绩超过预期5亿美元。该行股价跌6.5%。花旗集团贷款拨备总计70亿美元，其中有49亿美元为未来坏账拨备，而21亿美元为当前坏账拨德。NII同比减少46%、固定收入交易营收攀升39%并推动总营收增加12%。EPS为1.05美元、营收207亿美元。高盛一季度贷款亏损拨备为9.37亿美元，基本是与投资银行客户有关。EPS为3.11美元，预期值3.35美元，营收87.4亿美元，预期值79.2亿美元。这些数字显示，高盛相比同行的抵御能力更强。该行股价上涨3%。股价如何回应？各大银行的股价反应参差不齐。交易业务更多的那些银行的股价上涨，原因是交易业务营收的增加抵消了庞大的坏账拨德。美国总统披露的渐次重启美国经济活动的计划提振了风险情绪，进而推升银行股。经济恢复活力越快，银行财报与整体经济改善越迅速。