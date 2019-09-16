吉宝集团股价或在油价上行支撑下进一步推高

吉宝集团（新加坡证交所代码：BN4）
吉宝集团（新加坡证交所代码：BN4）
关键价位（一到三周）
中级支撑：6.12
支点（关键支撑）：6.00
阻力：6.47/58
下个支撑：5.67
走向看法（一到三周）
对吉宝集团（Keppel Corp）股价看涨。吉宝集团总部位于新加坡，拥有大规模的离岸和海事业务，而此类业务往往会受到油价波动的影响。另外，吉宝公司也是新加坡基准股指，富时海峡时报指数的成份股之一。
关键中期支撑位将落在6.00，后市或推高，目标看向6.47/58中期阻力位（下降三角形态上轨）。不过，如日图收于6.00下方，中期看涨基调落空，股价或回落，重新测试主要区间支撑5.67。
关键要素
- 自2016年2月以来，吉宝股价一直和西德州原油（WTI）价格走势同步，两者之间呈直接正相关。自2018年12月底以来，WTI原油开始企稳，吉宝股价也成功收复2018年1月以来持续12个月跌势带来的部分“失地”。
- 因上周末伊朗武装力量（美国和沙特阿拉伯声称伊朗为幕后主使）对沙特石油管道发动无人机袭击，沙特石油运输中断，从而造成暂时性的供应冲击，此背景下，WTI原油继续牢牢企稳50.75上方。
- 自2018年12月26日低点以来，吉宝股价形成主要下降三角区间形态，日图RSI震荡指标指向积极的中期动能。
- 艾略特波浪/分形分析表明，当前自8月29日低点5.67以来推高很可能为三角区间形态内部典型5浪（a， b， c， d和e浪）结构的中级上升浪。
- 重要阻力区 6.47/58为下降三角形上轨，2019年7月9日/22日前波段低点以及2019年8月29日低点投射出，2018年12月26日低点至2019年4月24日高点上行之0.618扩展位。
图表来自：eSignal
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
四月 6, 2022 05:53 上午
四月 1, 2022 02:38 上午
三月 24, 2022 03:31 上午
三月 22, 2022 03:22 上午