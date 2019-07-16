摩根大通股价受制于关键区间的阻力，关注财报

摩根大通股价近期自5月31日低点反弹10%的涨势测试了2018年9月20日以来的中线“三角形区间”的阻力。

作者： 
2019/7/16 17:08:00
作者： 

摩根大通（JP Moragan Chase



要素

  • 摩根大通股价近期自5月31日低点反弹10%的涨势测试了2018年9月20日以来的中线“三角形区间”的阻力。股价在9月20日测试了2018年2月27日创下的当前历史高点119.33但未能站于其上。
  • 摩根大通的股价已下跌1.77%，跑输金融板块（跌幅0.57%），后者是标普500指数在7月15日美国时段表现第二差的板块。
  • 摩根大通股价在7月15日美国时段收盘时就在上文提到的“三角形区间”阻力处形成“看跌吞噬”K线。
  • 近期支撑位落在110.80，那是5月31日低点以来小级别“上升区间”的支撑位。
  • 关键的中线阻力位在116.10，那是一个斐波纳契投射群，也接近于中线“三角形区间”的阻力。
  • 摩根大通股价与其行业指数（标普500金融）、美国基准股指（标普500指数）的比率构成的相对强弱分析仍然显示其中线走弱/落后。

关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键阻力位): 116.10

支撑位: 110.80 & 105.80

下个阻力位: 119.33

结论

如果受制于116.10的水平阻力位并且日图收于110.80下方，后市或扩大跌势，目标支撑位105.80

但若日图收上116.10，后市或现逼空上攻行情，回踩历史高点119.33。

图表来自 eSignal 



相关主题： 股市 华尔街道琼斯指数 财报季

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。