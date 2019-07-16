摩根大通股价受制于关键区间的阻力，关注财报

摩根大通（JP Moragan Chase）
摩根大通（JP Moragan Chase）
要素
- 摩根大通股价近期自5月31日低点反弹10%的涨势测试了2018年9月20日以来的中线“三角形区间”的阻力。股价在9月20日测试了2018年2月27日创下的当前历史高点119.33但未能站于其上。
- 摩根大通的股价已下跌1.77%，跑输金融板块（跌幅0.57%），后者是标普500指数在7月15日美国时段表现第二差的板块。
- 摩根大通股价在7月15日美国时段收盘时就在上文提到的“三角形区间”阻力处形成“看跌吞噬”K线。
- 近期支撑位落在110.80，那是5月31日低点以来小级别“上升区间”的支撑位。
- 关键的中线阻力位在116.10，那是一个斐波纳契投射群，也接近于中线“三角形区间”的阻力。
- 摩根大通股价与其行业指数（标普500金融）、美国基准股指（标普500指数）的比率构成的相对强弱分析仍然显示其中线走弱/落后。
关键价位（1-3周）
枢轴点 (关键阻力位): 116.10
支撑位: 110.80 & 105.80
下个阻力位: 119.33
结论
如果受制于116.10的水平阻力位并且日图收于110.80下方，后市或扩大跌势，目标支撑位105.80。
但若日图收上116.10，后市或现逼空上攻行情，回踩历史高点119.33。
图表来自 eSignal
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十一月 28, 2022 04:00 上午
四月 27, 2022 06:25 上午
四月 26, 2022 04:35 上午
四月 22, 2022 03:30 上午