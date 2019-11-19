Johnson与Corbyn将展开的首场电视辩论的市场影响？

今天晚上，保守党领导人Boris Johnson和工党领导人Jeremy Corbyn将展开首次针锋相对的电视直播辩论。当然，在高等法院之争中落败的Jo Swinson和Nicole Sturgeon将不会参与。

民调：

目前ICM/Reuters的民调显示：

42% 保守党

32% 工党

15% 自由民主党

5% 脱欧党

要小心什么：

两位领导人无疑将回答广泛的议题与问题，但金融市场交易员尤其感兴趣的将是以下两个领域：

脱欧 – 英镑交易员最关注的将是脱欧。工党的立场尚不明朗。话虽如此，由于保守党在民调中遥遥领先，即使Jeremy Corbyn做出澄清，英镑的反应可能也有限。

不利于市场的政策 – 保守党历史上支持亲市场的政策，而工党的政策传统上亲商的程度较弱。Jeremy Corbyn刚在上周承诺部分国有化英国电信（BT），向英国提供免费的宽带。如果继续提到国有化其它公司或行业，涉及的股票可能在周三开盘暴跌。如果看到这样的承诺，投资者担心对英国经济增长的影响，所以英镑也可能下跌。

英镑：

投资者越来越有信心保守党将赢得12月12日的大选，所以，最近几个时段英镑上涨，兑欧元在周一创下半年高点。今天辩论开始之前，英镑下跌。

保守党以大优势赢得大选的话不仅意味着更多亲商的政策，而且更重要的是，脱欧应在1月31日最后期限之前通过议会的批准。Boris Johnson于昨天确认，参加大选的保守党议员已承诺支持他的脱欧协议。保守党取得多数席位意味着不会无协议脱欧。

在电视辩论展开之前，Boris Johnson的支持率优势达到两位数，但这也意味着他可能失去的最多。一旦Jeremy Corbyn表现良好，并且因为辩论而赢得更多的支持，英镑可能回吐最近的涨幅。

FTSE

我们经常讨论英镑与FTSE之间的关系。英镑贬值通常利多FTSE，因为后者拥有大量的外国上市公司。但如果Corbyn表现出色，取得更多的支持，FTSE可能有多个板块在周三下跌，包括公用事业、国内业务为主的银行（尤其是RBS），还有电讯公司。

英镑需要关注的价位：

英镑/美元交投于50、100和200天简单均线上方并且动能依然向上。阻力位可见于1.2985、1.3013、1.3045和1.3080。支撑位可见于1.29、1.2820和1.2760。







