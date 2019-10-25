美股财报点评：业绩抢眼股价不涨反跌，新东方创一年来最大跌幅

10月22日美股盘前，在纽交所上市的新东方(嘉盛专属交易平台代码：New Oriental Education CFD)公布了其2020财年第一季度业绩。财报显示，截止8月31日的2020财年第一季度，新东方营收和净利双双好于市场预期。不过，新东方股价的走势却让人大跌眼镜，在开盘走高2%并创历史高位后大幅跳水，日内跌幅超过7%，同时创造了新东方股价一年来的最大跌幅。今天我们来看看，在良好季报加持下，新东方股价缘何不涨反跌。

新东方股票日线走势图 （图片来源：嘉盛集团专属交易平台）





新东方股票周线走势图 （图片来源：嘉盛集团专属交易平台）

新东方是中国大陆目前规模最大的英语培训公司，2006年9在纽约证券交易所上市，是中国大陆首家海外上市的教育培训机构。新东方以语言培训为核心，拥有短期培训系统、基础教育系统、文化传播系统等多个发展平台，是一家集教育培训、教育产品研发、教育服务等于一体的大型综合性教育科技集团。

暑期招生火爆，营收与利润双增长

财报显示，本季度新东方实现营收10.718亿美元，同比增长24.6％；其中，来自教育和服务的净收入为9.965亿美元，同比增长25％；净利润为2.09亿美元，同比上涨69.9%；运营利润为2.46亿美元，同比增长52.6%。2020财年第一季度调整后每股收益为1.45美元，同比增长25.3%。

截至2019年8月31日，新东方学习中心总数达1,261家，与去年同期相比净增161家，相比上季度增加7个，拓展速度有所放缓。截至2019年8月31日，学校总数为95所。

因本季度财报包含暑假为教育培训的旺季，暑假招生火爆，特别是K-12课后辅导业务的学生入学率的大幅增长是业绩增长的主要动力。财报显示，第一季度学生报名人数约为26万，同比上升50.4%。值得说明的是，今年暑期新东方将部分课程的价格从200元人民币提升至400元/课时。

新东方董事会主席俞敏洪表示，本季度新东方K12中小学全科教育业务持续稳步发展，实现了约35%的收入增长，仍是公司业绩增长的主要推动力。其中，中学业务取得同比约33%的收入增长，小学业务收入则同比增长约38%。

成本有效控制，上调二季度收入指引

本季度，新东方收入成本和行政管理成本增速均低于营收24.6%的增速，收入成本和行政管理费用的有效控制也是营收好于预期的重要因素之一。

新东方预计2020财年第二季度公司营业收入在7.536亿美元~7.710亿美元。以美元计算，增速为26％至29％。其中，优能中学的增长率将超过45％，泡泡少儿的同比增长率将达到50％左右。该指引也高于了市场的一致预期。

本季度新东方本次的财报可谓亮眼，不论是营收、利润还是第二季度指引都显示出了公司强大的盈利能力。不过，财报公布后新东方股价仍然大幅下挫，原因可能是以下几点：

新东方股价自年初以来涨幅已经超过100%，股价不涨反跌或有借利好消息出货之嫌 目前股价静态市盈率已达72倍，存有估值过高的嫌疑 好未来等竞争对手的崛起，分走了新东方的部分客源让投资者感受到了危机 新东方大股东Auspicious Oriental Limited减持套现，持股比例由第三大股东退居第四大股东

笔者认为，随着中国教育行业需求的高涨，新东方的成长空间将非常广阔。据悉，中国教育市场有超过3万亿的份额，目前新东方和好未来共同的市场份额还不到1%！新东方凭借长久以来树立的品牌形象，遍布全国的学校网点，在今后的竞争中占有有力的地位。



