JD Sports业绩异军突起，带动股价飚升

英国体育零售商JD Sports不惧零售业的低迷，上半财年实现惊人的业绩惊人。

JD Sports报道同店销售增长10%；税前利润增长6.6%，至1.299亿英镑；营收“吸睛”，激增47%，至27.2亿英镑。

在英国其它零售商挣扎于消费支出减少、购物习惯改变的同时，JD Sports的业绩不可谓不优秀。那么在零售业环境如此艰难的背景下，JD Sport凭什么“异军突起”？

1）公司抓住了正在兴起的“运动休闲穿着”的趋势。在年轻人的推动下，对在学校、工作与社交场合运动休闲打扮的接受度已经提高并形成了趋势。JD恰恰加入了这样的潮流，以年轻人为目标。

2）实施了正确的策略，在整个欧洲实现了扩张。继在奥地利开设第1家零售店之后，JD在全欧洲总计开出23家零售店。尽管现在还处于早期，但越来越多的人认可，继与其核心的英国与爱尔兰消费者之后，JD Sports也正在与欧洲消费者形成同样的“情感共鸣”。

有需要担心的地方吗？

该公司表示，在收购美国零售商The Finish Line后在美国的业绩鼓舞人心，但数字并不那么令人信服。Finish Line产品线的利润率下降，导致该零售商的毛利率下滑1.3%。而且这家美国品牌关闭了10家零售店。所以，虽然在欧洲与亚洲的扩张形势良好，在美国的业务发展则较为坎坷，值得今后继续关注。

继续增长？

虽然在美国的业务遭遇困境，JD Sports的整体表现惊人，并带动股价在早盘上涨5%，过去半年的这个数字超过36%。目前强劲增长的态势没有放慢的迹象。





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