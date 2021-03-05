ITV触及年内高点，等待财报





ITV将于周二（3月9日）公布财报，此时其股价交投于12个月高点，但相较过去5年的水平依然低50%。

财报需要关注的两个关键领域将是：

1) Studios的业务以及疫情造成成本增加、产出延后对营收与利润的影响程度。

2) 付费广告营收。市场营销支出减少重创ITV的付费广告营收。广播收入在前9个月减少13%左右，至13亿英镑。

ITV日图显示当前趋势向上，并且RSI支持价格扩大上行。

当前阻力位在12个月高点120，接着是疫情前创下的137高点。

支撑位在112，那是上升趋势线支撑，然后是50期均线所在的109。如果下破109，当前上涨趋势可能落空，并打开跌至100期均线100的空间。