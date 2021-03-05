ITV触及年内高点，等待财报

ITV将于周二（3月9日）公布财报，此时其股价交投于12个月高点，但相较过去5年的水平依然低50%。
财报需要关注的两个关键领域将是：
1) Studios的业务以及疫情造成成本增加、产出延后对营收与利润的影响程度。
2) 付费广告营收。市场营销支出减少重创ITV的付费广告营收。广播收入在前9个月减少13%左右，至13亿英镑。
ITV日图显示当前趋势向上，并且RSI支持价格扩大上行。
当前阻力位在12个月高点120，接着是疫情前创下的137高点。
支撑位在112，那是上升趋势线支撑，然后是50期均线所在的109。如果下破109，当前上涨趋势可能落空，并打开跌至100期均线100的空间。
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
十一月 28, 2022 04:00 上午
四月 27, 2022 06:25 上午
四月 26, 2022 04:35 上午
四月 22, 2022 03:30 上午