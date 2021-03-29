失宠的纳指是否迎来喘息之机?

正如2021年第一季度的情况一样，随着道琼斯指数创下历史新高，隔夜，投资者继续自科技股/高增长股为主指数转向周期性股占比更高的指数，纳斯达克指数小幅收低。

在下述不利因素下，纳指的表现仍可圈可点：

由于未能满足追加保证金要求，对冲基金Archegos的订单被强制平仓，引发200亿美元股票抛售狂潮。

在美国总统拜登周三宣布4万亿美元基础设施计划之前，美债殖利率再度攀升。

美股本月/季度末或因投资组合再平衡面临大规模抛售的传闻继续甚嚣尘上。

纳指成功摆脱殖利率上行的影响，暗示指数在两个月的表现乏力后可能赢得喘息之机。这或归因于美联储发言人隔夜进一步鸽派言论如期引发的债市盘整。

美联储理事沃勒在其加入理事会后的第一次讲话中表示，联储“目前距加息还有很长一段路”,甚至认为，如果债券市场抛售变得无序，“基于金融稳定性的考量，我们可能不得不出手干预。”

这可能也基于技术面原因。下方图表可以看出，在自2月中旬高点13900回落12%之后，纳指已收复头肩顶部颈线，形态失效。

此外，纳指上周守住2020年3月低点6628至2021年3月低点12207的上行趋势线并于此展开反弹，上行趋势得以保持完好。

若纳指收盘守住前述趋势线支撑，然后升穿2月底和3月一系列高点所在区域13350/360，则将为指数重新测试今年迄今高点13900开辟道路。



