美国与伊朗的军事冲突搅动市场，油价飚升

新的十年拉开序幕之际爆发了新的冲突。在美军针对性的空袭中，一名伊朗军事高官、伊朗革命卫队海外军事指挥官Qassem Soleimani死亡，伊朗誓言报以雷霆手段。这打破了假日后市场的迷茫。去年，美国与伊朗之间就冲突不断，导致油轮被扣押以及沙特阿拉伯顶级精炼厂被炸毁。而现在，双方的冲突正在升级。
原油，以及债券与黄金等避险资产的价格随之冲高。布伦特原油涨逾4%并站上69一线，随后遭遇第一波轻微的抛盘。与此同时，黄金顺利摸至1551一线。
航空公司股遭重创
欧洲股市全线下挫，其中DAX跌幅最大，达到1.83%。在英国，由于油价飚升，航空股遭遇重创。但原油股走强以及British American Tobacco股价反弹，则一定程度缓解了FTSE的下跌压力。
原油，以及债券与黄金等避险资产的价格随之冲高。布伦特原油涨逾4%并站上69一线，随后遭遇第一波轻微的抛盘。与此同时，黄金顺利摸至1551一线。
航空公司股遭重创
欧洲股市全线下挫，其中DAX跌幅最大，达到1.83%。在英国，由于油价飚升，航空股遭遇重创。但原油股走强以及British American Tobacco股价反弹，则一定程度缓解了FTSE的下跌压力。
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