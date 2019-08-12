投资者情绪悲观，英国股市低开

英国市场低开，追随影响着美国市场的悲观情绪，后者的纳斯达克指数跌1.00%、标普500跌0.66%。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/8/12 14:42:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英国市场低开，追随影响着美国市场的悲观情绪，后者的纳斯达克指数跌1.00%、标普500跌0.66%。高盛下调四季度美国经济增长率预测值20个基点，至1.8%。

由于意大利副总理Matteo Salvini呼吁大选引发政治重陷震荡影响经济发展的担心，欧洲股市同样下跌。FTSE MIB受到的冲击尤其大（下跌2.48%），而FTSE相对稳健（下跌0.44%，不利的因素是贸易数据表现糟糕而有利的因素是英镑下跌。

个股方面，FTSE 100指数涨幅最大的是Roman Abramovich拥有的钢铁公司Evraz。由于截至6月的中期业绩得到主要产品市场的积极趋势，包括俄罗斯建筑业复苏的提振而表现稳健，该公司股价上涨2.06%。

亚洲市场经历承压下挫的一周后本周高开，其中上证综指上涨0.99%、Sensex涨0.68%、日经225指数涨0.44%。

请注意，并不是所有地区都可以交易上述产品。


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