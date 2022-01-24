股指聚焦：标普500指数- 嘉盛集团官网

奈飞（Netflix）下调指导意见，结合利率上升的担心，令交易者忧心忡忡。

2022/1/24 17:34:00

奈飞是FAANG组合中首个报告四季度财报的公司，其业绩大致符合分析师的预期，但给出的指导意见令市场一时难以消化。随着经济活动开始重启，人们的外出限制减少，奈飞不再像疫情期间那样深受喜爱。奈飞管理层预测一季度净新增订阅用户数量仅有250万，低于分析师预估的580万。奈飞股价随后暴跌逾20%。标普500指数中其它大型成份股，特别是那些“居家”股，在接下来几周公布财报时也会和奈飞一样下调指导意见吗？

除此之外，交易者还担心美联储退出债券购买计划以及加息的前景。利率的上升减少未来现金流价值，可能从根本上推低股价乃至标普500指数。而供应链方面的问题仍然没有得到解决，交易者因此担心其冲击企业利润。

在以上种种不利因素综合作用下，标普500指数出现疫情爆发以来最大日内跌幅。但该股指的大幅下跌行情肇始于数周前，即在14日创下历史新高之后。标普500指数击穿了2021101日低点到202214日高点行情的61.8%回档位，即4481.5附近，攻克了200天均线4439.9，目前报在水平支撑位4431.8附近，相较那些历史高点下跌8%。对这些价位的迅速击破会带来反弹空间吗？日图下个支撑在4377附近。请注意，RSI处于30下方的超卖区域，表明股指或准备反击。

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

4小时图RSI同样与价格严重背离。价格如果确实反弹，上方会先后面临前低点4492.2附近和由下降趋势线与水平阻力位构成的阻力带，即4538附近。如果攻克，上档阻力在120日高点4603.4。但若价格继续下跌，则日图上的第一个支撑在4377，如果失守，下看20211220日低点到历史高点行情的161.8%扩展位，即4364.2附近。再接着是水平支撑位4327.74272.2

 

 

来源: Tradingview, Stone X

 

奈飞（Netflix）下调指导意见，结合利率上升的担心，令交易者忧心忡忡。而标普500指数在短短17天里暴跌8%的势头是否过度了？RSI表明股指可能反攻。但接下来有更多的财报揭晓，再加上FOMC本周将召开会议，这个大盘股指可能面临更多的震荡。

 

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