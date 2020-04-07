风险情绪改善，FTSE可望高开

新冠疫情暂时趋稳的信号推动风险情绪继续改善，股市因此连续第二天反弹。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/7 12:43:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
新冠疫情暂时趋稳的信号推动风险情绪继续改善，股市因此连续第二天反弹。
在英国，周一新冠病例与死亡人数下降三分之一。统计数据显示，纽约与欧洲的疫情重点城市同样趋稳。周一的上涨缺少前一时段的动能，但考虑到周一增加的幅度与经济冲击的程度（预计贯穿二季度全季），这样的结果也许并不出人意料。
FTSE期货指向开盘攀升1.5%，前一时段飚升逾3%。周一，此英国股指不顾糟糕的数据斩获令人惊艳的涨幅。受疫情封城的影响，消费者信心暴跌至2008年的水平。数据还显示，英国建筑业公司裁员且裁员幅度为十年之最，并且高盛预测，英国出现百年最严重的衰退。

风险情绪比宏观数据更重要
FTSE摆脱糟糕数据影响的事实表明，目前风险情绪比宏观数据更重要。风险情绪关注新冠病毒统计数字，以及全球的封城形势何时可以终结。解除或降低封锁程度的时间越早，复苏开始的时间可以越早。

那么解除的策略呢？
但对英国退出欧盟策略的担心日渐升温。到目前为止的测试悉数失败。当我们度过疫情最高峰，更多的焦点将转向结束封锁的计划。没有可靠的退出策略，可能损害信心。

首相仍在重症监护室，英镑反弹
受英镑上涨的影响，FTSE今天早盘的表现略微落后于欧洲对手股指。虽然确诊英国首相入住St Thomas’ Hospital的重症监护室，英镑还是反弹。英国为安抚公众情绪的计划，从疫情可望在未来数天到达高峰来看，似乎在奏效。

需要关注的价位
FTSE期货指向高开1.5%。4小时图上该英国股指交投于其50与100期简单均线上方，继续受制于3月25日以来的水平通道内。
即时阻力位可见于3月31日高点5707、3月26日高点5830，如果站上后者，可能吸引更多的多头介入。
支撑位可见于50期简单均线5530、100期简单均线5360和通道下轨5330。

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