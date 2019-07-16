IBM财报：作何预期？

每股收益3.08美元，与上年持平

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/16 23:21:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

每股收益3.08美元，与上年持平

营收191.8亿美元，低于上年同期的200亿美元。

Red Hat

本季度财报焦点完全集中在Red Hat收购上。

在销售额持续下滑之后，投资者将密切关注最终IBM能否自Red Hat收购交易中有所获利，该斥资340亿美元的收购案始于1年前，于上周结束。

IBM在其云业务方面输给亚马逊和谷歌母公司Alphabet等后，希望通过收购Red Hat重振旗鼓。Alphabet为云市场的主导公司，它发明了为大型企业提供基础设施支持的新途径。

IBM曾经是该领域的领导者，但现在却落后于时代，过去5年中，IBM的表现未能给投资者留下深刻印象。在此期间，IBM股价下跌了25%，而业内同行股价上涨逾40%，标普指数涨幅62%。

IBM的每股收益经常会超出预期，这就意味着，IBM此次财报要有更多亮点才能让投资者们感到满意。IBM第二季度财报应能告诉市场，Red Hat是否会让IBM重返这个长期缺席的领域竞技场。投资者会想更多地了解Red Hat相关计划及该计划将如何融入IBM的商业模式。此外，投资者也急于确认IBM在云市场的地位。IBM云业务曾以12%的速度增长，人们将密切关注该增长趋势的变化。

其他重点内容

此外，值得关注的还有毛利率，这部分数据（还有全球科技服务收入）可能会带来积极惊喜。

不利的一面是，宏观经济不确定性增加可能会继续拖累IBM新兴市场业务，该部分业务今年第一季度的表现不及预期。

分析师建议:

7买入，15持有，2卖出。

平均目标价为149.16美元。

IBM图表

该图表清晰可见自2017年高点以来整体下行趋势线。虽然该股今年一直处于反弹模式，上涨26%，而标普500指数同期涨幅19%，但问题是反弹能否持续。126.70美元已成为关键支撑位，若拿下145.35美元，或预示该股前景更为看涨。



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