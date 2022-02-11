如何交易股市修正行情？ - 嘉盛集团官网

股市修正行情听起来很吓人，但经过研究等准备工作后，那也只是交易周期的一部分而已。本文我们将阐述关于修正行情应该知道的一切，以及如何为修正行情做好准备。

作者： 高级财经作者
2022/2/11 16:40:00
作者： 高级财经作者

什么是股市修正？

股市修正指股价相比最新高点下跌10%-20%。市场修正可发生于个股、单一板块或整个股市。

一段时间后，市场将到达价格被认为“完成修正”的水平，多头将回归。关于修正行情将持续多长时间并没有规定，一般情况下被认为是短期事件。

读者可能也听说过市场正进入“修正区域”的说法，其描述的是盘中下跌，并不完全是全面修正，原因是价格常常会在收盘前反弹。

我们以2022124日的行情为例对此进行说明。标普500指数当天盘中因为经济复苏受挫以及企业利润萎缩的恐慌情绪而自13日创下的历史高点跌逾10%，但收盘前反弹甚至小幅收高。如果该股指当天没有反弹且收低，那就可以归类为修正行情。

 

修正、熊市与衰退的对比

市场修正是指跌幅低于20%，而熊市是指价格自近期高点持续下跌，跌幅达到20%以上。市场修正和熊市非常相似，只是熊市持续的时间更长，可达数年之久，但平均持续时间为14-16个月。

修正被视为股市周期的正常组成部分，而熊市一般引发更多的关切。各国政府甚至可能出手干预稳定市场。

修正与熊市可发生在单一资产、行业或市场，衰退则涉及整个经济。衰退是相比修正或熊市更持久的低迷，一般持续100天以上，也伴随着GDP、收入、就业、生产与销售的下滑。

 

市场修正的原因？

市场修正的成因多种多样，广义而言发生于市场到达一个被认为超买的水平时。而超买的原因是投资者非理性看涨。

当市场参与者不再愿意接受当前价格时会选择了结多头头寸，造成抛压并推动市场价格“修正”到更准确反映对应资产内在价值的水平。此时，市场恢复平衡，买盘再次增加。

诱发投资者抛售的因素很多，常见的如下：

  • 政治不确定性与动荡
  • 财报不及预期
  • 危机与意外经济事件
  • 贸易战与经济制裁

 

但市场情绪转变的原因最终取决于修正发生于个股、某一板块还是整个股市。

比如，从企业角度，发生修正的最常见原因是财报。而从整个股市角度，修正往往与金融危机挂钩 诱发原因可能是利率改变、销量广泛萎缩或政治局势紧张。

而且，一个股市发生的修正往往对全球股市产生连锁反应。

 

如何判断市场修正是否即将到来？

当股价高涨、通胀上升且经济增长放慢时，投资者通常假设市场修正即将到来。

但现实里判断难度很高，大多数情况下可能修正都结束了我们才知道。而如果市场继续下跌，就不再是修正，而是落入熊市或衰退区域。

虽然判断很难，也不意味着我们就不能做准备。

 

如何为股市修正做准备？

如何为股市修正做准备将取决于读者是投机者还是投资者。

如果是投资者，最好的做法是扛住股市修正。股市的总体轨迹向上，作为买入并持有的投资者，几乎不需要关注这些小打小闹的修正。虽然修正也提供了在跌势底部买入股票的机会。

但如果是投机者，价格的波动可以产生从下跌与随后的反弹中获利的机会。读者可以运用不需持有真实资产即可进行交易的衍生品实现这点，此类衍生品包括差价合约、期权与期货。

在为市场修正做准备时要记住以下几点：

1.专注于少数资产

读者可能被诱惑草率进入每个新鲜的交易产品，但不做研究的交易可能将自己暴露于风险之下。

如果确定某些企业将受到特别严重的打击，读者可以选择做空个股。比如，如果认为旅游业将经历低迷，读者可以做空航空公司、汽车租赁公司或酒店的股票。

但最需要关注的资产一般是股指与ETF，通过这些交易产品，读者可以单一头寸交易整个板块或一组股票。比如，iShares STOXX Europe 600旅游与休闲可赋予我们持有欧洲旅游业股的机会。

2.创建交易策略

交易策略是关于我们如何以及何时入场的策略。确定了交易对象后，我们需要思考获利与止损目标。这个目标可以简单描述为“我想在每桶89美元时卖出原油并在80美元时重新买回来”，也可以是一个更为复杂的系统，由各种技术指标构成，展示市场情绪的转变。

我们要谨记，大部分亏损发生在背离我们的交易策略之时。修正带来的兴奋可能冲昏我们的头脑，基于恐惧或贪婪的开平仓可能造成更大的亏损。

最好是坚持交易之前就想好的进出场点位。如果还没有制定交易策略，读者可以前往我们的学院，寻找适合自己的策略。

3.管理风险

但无论交易策略如何建立，管理交易风险都非常重要。常见的风险管理办法是利用止损单与限价单。

如果在做空一个市场，可以把止损单放在市价之上。如果对市场修正的预测出错，止损单可以在亏损过大之前了结我们的头寸。要把止损单放在能够接受的风险量上。

可以把止盈单放在市价之下的某个价位，准备利用价格的下跌。因为假设会有一个“修正性”的市场价格，那么目标价格就在该价格处。

还有一点就是保证交易产品的多样性。将资金投放于不同的市场和行业，可以避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里。如果市场走势不符合预期，不会一下子亏光所有的资金。

 

上次市场修正是在什么时候？

上次市场修正发生于20202-3月，起因是新冠疫情的爆发。第一次修正发生于224日当周，当时标普500指数下跌12%，为2008年金融危机以来最大的单周跌幅。

但很多分析师不会将其归类为修正，因为之后跟着幅度更大的崩盘。标普500指数总计下跌30%以上，100多天了都没有回到崩盘前的水平。有些分析师将其分类为衰退，或至少是经济萎缩。

前一次修正是在2018年，当时标普500指数于当年的最后几个月里在修正区域反复横跳，之后在圣诞前夕进入全面熊市。

 

股市修正一览表

下表展示标普500指数从1910年到2018年的每次修正，幅度在10%-20%之间，排除了2020年的崩盘与其它跌幅超过20%的行情。我们还要谨记，下表只基于收盘价，不考虑盘中波动。

年份

修正幅度

持续时间 (单位：天)

1971

10.7%

103

1971

11.0%

76

1974

13.6%

29

1975

14.1%

63

1976-78

19.4%

531

1978

13.6%

63

1979

10.2%

33

1979

17.1%

43

1990

10.2%

28

1990

19.9%

87

1997

10.8%

29

1998

19.3%

45

1999

12.1%

91

2002-03

14.7%

104

2010

16.0%

70

2011

19.4%

157

2015

12.4%

96

2015-16

13.3%

100

2018

10.2%

13

2018

19.8%

95

 

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